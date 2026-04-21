Vești proaste pentru Trump în ultimul de sondaj de opinie din SUA, pe fondul războiului cu Iran și al disputei cu Papa Leon

Un sondaj realizat de Reuters/Ipsos arată că rata de aprobare a președintelui Donald Trump se menține la cel mai scăzut nivel din mandatul său, într-un moment în care mulți americani au semne de întrebare despre temperamentul său.

Un sondaj realizat săptămâna trecută și dat publicității de Reuters arată că doar 36% dintre americani aprobă activitatea lui Donald Trump, cifre neschimbate în comparație cu luna precedentă.

Trump s-a bucurat de cel mai ridicat nivel de popularitate din mandatul său actual, 47%, la scurt timp după ce a depus jurământul la 20 ianuarie 2025.

Președintele se află sub presiune de când administrația sa și Israelul au declanșat un război împotriva Iranului în februarie, care a determinat o creștere bruscă a prețurilor la benzină.

Doar 36% dintre americani aprobă atacurile militare ale SUA împotriva Iranului, mai arată sondajul.

Nemulțumire față de creșterea costului de trai

Războiul cu Iranul a provocat o creștere bruscă a prețurilor la benzină, care a afectat situația financiară personală a majorității americanilor.

Rata de aprobare al lui Trump în ceea ce privește modul în care a gestionat problema costului de trai în Statele Unite a fost de 26%, egalând cel mai scăzut nivel înregistrat până acum de acesta.

În mod similar, doar 26% dintre respondenții sondajului au afirmat că acțiunea militară a SUA în Iran a meritat costurile implicate.

Doar 25% dintre respondenți – inclusiv 6% dintre democrați și 57% dintre republicani – au considerat că atacurile SUA asupra Iranului vor face America mai sigură.

Sondajul a mai abordat și alte chestiuni, arătând că doar 16% dintre americani susțin ieșirea SUA din alianța NATO, o măsură cu care Trump a amenințat.

Doar 26% dintre americani îl consideră pe Trump „echilibrat”

Sondajul arată de asemenea că mulți americani, inclusiv unii membri ai Partidului Republican, au anumite îngrijorări cu privire la temperamentul președintelui în vârstă de 79 de ani, în urma unei serii de izbucniri ale acestuia.

Mai exact, doar 26% dintre americani au declarat că îl consideră pe Trump „echilibrat”.

Republicanii au fost împărțiți în privința acestei întrebări, 53% considerându-l așa, iar 46% spunând că nu este de fapt echilibrat în timp ce o parte au refuzat să răspundă la întrebare.

Doar 7% dintre democrați îl consideră pe Trump echilibrat.

Trump a dat dovadă de nervozitate în ultimele săptămâni, postând pe rețelele sociale o amenințare fără precedent, prin care promitea să distrugă civilizația iraniană.

În același timp, el l-a atacat pe Papa Leon al XVI-lea, pe care l-a acuzat că este slab în privința criminalității, ca urmare a criticilor aduse de pontif războiului din Iran.

Aproximativ 51% dintre americani – inclusiv 14% dintre republicani, 54% dintre independenți și 85% dintre democrați – au declarat că agerimea mentală a lui Trump s-a „înrăutățit” în ultimul an.

Atacurile lui Trump la adresa Papei Leon au atras atenția, în parte deoarece americanii au, în general, o părere mai bună despre pontif decât despre președinte.

Aproximativ 60% dintre respondenți au declarat că au o părere favorabilă despre Papa Leo, comparativ cu 36% care au spus același lucru despre Trump.