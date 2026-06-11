Vești sumbre în UE: inflație mai mare și creștere economică mai mică în zona euro, din cauza războiului din Iran. Situația se poată agrava

Fondul Monetar Internațional (FMI) și-a revizuit joi în scădere previziunile privind creșterea economică pentru zona euro și și-a majorat estimările privind inflația din cauza conflictului dintre SUA, Israel și Iran, adăugând că situația economică s-ar putea agrava dacă prețurile ridicate la energie vor persista, scrie Reuters.

În raportul său periodic privind economia celor 21 de țări care utilizează moneda euro, FMI a declarat că creșterea economică din acest an va fi de 0,9%, în scădere față de prognoza de 1,1% din aprilie, în timp ce inflația va fi de 2,8%, în creștere față de prognoza de 2,6% din aprilie.

FMI își revizuiseră deja în scădere, în aprilie, prognoza de creștere pentru zona euro față de previziunile din ianuarie.

„După o perioadă de creștere la potențial și de inflație la nivelul țintei, perspectivele zonei euro s-au înrăutățit”, a declarat FMI într-un raport prezentat miniștrilor de finanțe din zona euro, referindu-se la războiul din Orientul Mijlociu ca la un „șoc de ofertă negativ, semnificativ, dar temporar”.

„Riscuri suplimentare”

„Un șoc energetic și mai persistent ar putea crește și mai mult inflația și așteptările inflaționiste, chiar dacă o scădere a încrederii sau tensiuni financiare ar putea slăbi cererea. O reaprindere a conflictului din Orientul Mijlociu sau întârzieri în repararea infrastructurii energetice, intensificarea ostilităților în Ucraina și ajustări suplimentare ale politicii comerciale prezintă riscuri suplimentare de deteriorare”, a afirmat FMI.

FMI a declarat că Banca Centrală Europeană, care joi a majorat ratele dobânzilor pentru prima dată în aproape trei ani, va majora probabil din nou ratele în 2026, o a treia majorare a ratei fiind de asemenea posibilă.

FMI a avertizat miniștrii de finanțe din zona euro să nu se grăbească să-și protejeze economiile împotriva impactului costurilor ridicate ale energiei. „Nu se justifică un sprijin fiscal generalizat”, a afirmat instituția.

FMI a afirmat că, în ciuda amplorii lor limitate până în prezent, măsurile introduse deja au diminuat probabil stimulentele pentru conservarea energiei și că măsurile viitoare ar trebui să vizeze mai mult protejarea gospodăriilor vulnerabile.

BCE a majorat ratele dobânzilor

Joi, Banca Centrală Europeană a majorat ratele dobânzilor pentru prima dată în aproape trei ani, în speranța de a ține sub control inflația înainte ca creșterea costurilor energiei, declanșată de războiul din Iran, să se extindă la scară mai largă în economia zonei euro.

A fost prima majorare decisă de una dintre marile bănci centrale mondiale ca răspuns la șocul energetic și a venit cu o săptămână înainte ca Rezerva Federală a SUA, Banca Japoniei, Banca Angliei și alte câteva instituții importante să ia decizii de politică monetară.

Măsura BCE, anunțată cu mult timp în avans, a venit într-un moment în care inflația în blocul monetar format din 21 de țări este deja peste 3%, depășind cu mult ținta de 2% a BCE, iar creșterea economică este foarte slabă – un context care a divizat economiștii în privința necesității unei politici monetare mai restrictive.

„Războiul din Orientul Mijlociu generează presiuni inflaționiste, iar decizia de a majora ratele este solidă într-o serie de scenarii care trasează modul în care șocul ar putea evolua”, a declarat președinta BCE, Christine Lagarde.

Cu toate acestea, factorii de decizie ai BCE consideră că o pauză la următoarea lor reuniune din iulie este scenariul cel mai probabil, dacă prețurile energiei se mențin aproape de nivelul actual.

În același timp, banca rămâne deschisă la noi măsuri de înăsprire a politicii monetare, posibil chiar din septembrie, în parte deoarece propriile prognoze actualizate ale băncii se bazau pe o înăsprire suplimentară a politicii monetare, au declarat două surse pentru Reuters.

O decizie „evidentă”

Economiștii se așteptau la măsura de joi, afirmând că aceasta a fost concepută în principal pentru a ține sub control așteptările inflaționiste și pentru a proteja credibilitatea BCE, după ce aceasta a reacționat lent la creșterea inflației post-pandemice din 2022.

Mai mulți observatori ai BCE au numit-o o „majorare de asigurare” – o măsură de precauție care ar putea fi anulată dacă presiunile asupra prețurilor se estompează.

Însă Lagarde a respins această caracterizare, afirmând că majorarea a fost o decizie „evidentă” care ar rămâne valabilă chiar și într-un scenariu „mai blând”, în care inflația ar scădea sub 2% până în primăvara anului viitor.

„Dacă nu am fi luat această decizie foarte evidentă de politică monetară, atunci la sfârșitul perioadei de mediu termen pe care o luăm în considerare în scopul proiecțiilor, ne-am fi situat peste ținta noastră”, a declarat ea într-o conferință de presă.

Carsten Brzeski, directorul global pentru macroeconomie al ING, a afirmat că comentariile lui Lagarde sugerează că urmează o înăsprire suplimentară a politicii monetare.

Criticii deciziei

Nu toți economiștii au fost convinși că o majorare este justificată: unii au avertizat că BCE riscă să înăsprească politica monetară într-o economie care plătește deja un preț ridicat pentru conflictul din Iran.

Paul Donovan, economist-șef la UBS Global Wealth Management, a declarat că BCE comite o „eroare” și este blocată într-o „mentalitate nefolositoare din 2022”, referindu-se la revenirea inflației care a urmat restricțiilor impuse în timpul pandemiei COVID-19.

Holger Schmieding, de la banca Berenberg, a calificat, de asemenea, decizia de joi drept „o greșeală de politică monetară”, având în vedere stagnarea pieței muncii și cererea slabă din partea consumatorilor.