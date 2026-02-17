Viața unei familii româno-americane în Minnesota: „Nu mi-am imaginat vreodată că o să trăiesc în SUA ceva ce seamănă atât de mult cu ce se întâmpla în comunism în România”

Alina s-a născut în România, dar este cetățean american cu acte în regulă de mai bine de 10 ani. Este căsătorită cu James, american născut și crescut in State, și au împreună un copil. Cei doi s-au cunoscut în România, atunci când James a venit ca voluntar pentru o cauză umanitară. Au plecat în SUA pentru că și-au dorit o viață împreună, iar Minnesota, dincolo de iernile geroase, este, pentru cei doi, un stat „cald” și primitor, democrat, cu oameni cu vederi liberale, în care toată lumea- indiferent de rasă ori etnie e bine primită. Alina spune însă că ceea ce trăiește azi acolo îi aduce aminte mai degrabă de comunismul din România.

Politicile administrației Trump și prezența masivă a agenților ICE terorizează populația (și mai ales imigranții), iar asta o face să stea cu permanență cu frica în sân și cu pașaportul în buzunar, spune Alina. Nu-și permite să fie luată în vizor și nici „săltată” de ICE: copilul ei, diagnosticat cu autism, este dependent de prezența și sprijinul mamei.

Cei doi soți, cărora din motive de siguranță le-am schimbat numele, au acceptat să ne ofere acest interviu după ce au dezbătut în familie timp de câteva zile propunerea. În cele din urmă, au concluzionat: „Dacă noi nu vorbim, dacă nimeni nu vorbește, atunci cum să se afle adevărul?”.

În Minnesota, sunt oameni (cu statut de imigrant, și nu numai) care se tem să mai iasă din casă, părinți care nu-și mai pot duce copiii la școală sau la medic – de teama deportării. Școlile din marile orașe și-au suspendat cursurile cu prezență fizică ori și-au ajustat programul, alegând și varianta cursurilor online, pentru a-i expune cât mai puțin pe cei vulnerabili.

În acest context, comunitatea s-a mobilizat în jurul celor aflați în pericol. Familiile ajută familii. Se adună alimente, haine, produse de bază, medicamente și se livrează la ușa celor care se tem de raidurile ICE.

S-au creat „rețele umanitare” pe Signal sau Whatsapp, iar oamenii învață în cine mai pot avea încredere. Cel puțin o dată pe săptămână, Alina și James ajută, cum pot, aceste rețele underground. Fac livrări, donează anumite sume de bani sau pur și simplu trimit prăjituri făcute în casă celor care merg la proteste.

Situația descrisă de cei doi părinți este în acord cu avertismentele Danei Bucin, avocat de imigrație în SUA. Aceasta ne-a explicat situația românilor reținuți deja în centrele de detenție ICE, dar și care sunt situațiile în care anumite familii pot fi supuse riscului de deportare și ce anume pot face pentru a evita arestarea.

