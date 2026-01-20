Sari direct la conținut
Vicepremierul din Coreea de Nord, demis pe loc de Kim Jong Un în timpul unei inspecții

Fotografie furnizată de presa de stat cu liderul nord-coreean Kim Jong Un a inspectat complexului industrial Ryongsong care a finalizat prima fază a proiectului de renovare și modernizare. Sursă foto: STR / AFP / Profimedia

Liderul nord-coreean Kim Jong Un şi-a demis vicepremierul în timp ce inspecta un complex industrial, a relatat marţi presa de stat, conform AFP şi Reuters.

„Kim Jong Un l-a demis din funcţie pe Yang Sung Ho, viceprim-ministru, cu efect imediat”, a anunţat agenţia de presă de stat KCNA în comunicatul despre vizita la uzină, fără a preciza motivele acestei demiteri, care a avut loc luni, scrie News.ro.

Kim Jong Un a inspectat complexul industrial Ryongsong, situat la periferia capitalei Phenian, după finalizarea lucrărilor de modernizare.

Într-un discurs, el i-a criticat pe „responsabilii economici iresponsabili, pasivi şi incompetenţi”, pe care îi consideră responsabili pentru întârzierile proiectului, potrivit KCNA. Vicepremierul demis era responsabil de industria maşinilor.

Kim Jong Un a declarat că partidul a constatat în mod clar că „forţele actuale de conducere economică sunt cu greu capabile să conducă lucrările de reajustare a industriei ţării în ansamblu şi de modernizare tehnologică a acesteia”.

Inspecţia făcută la fabrica de maşini industriale şi concedierea înaltului oficial au loc înaintea unui congres important al partidului unic.

În ultimele săptămâni, Kim a efectuat o serie de vizite la fabrici şi a participat la teste de armament, înaintea celui de-al IX-lea congres al Partidului Muncitorilor, care se va reuni în curând pentru a stabili obiectivele politice majore.

