Vicepremierul italian Salvini susține că ajutoarele pentru Ucraina „alimentează și mai multă corupție” în țara invadată de forțele ruse

Vicepremierul italian Matteo Salvini a declarat vineri că acordarea unui ajutor suplimentar pentru Ucraina nu va ajuta la încheierea războiului cu Rusia, ci ar putea „alimenta și mai multă corupție”, referindu-se la un scandal de corupție recent, care a zguduit guvernul de la Kiev, transmite Reuters.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut demiterea a doi miniștri în această săptămână, în contextul unei anchete referitoare la o presupusă schemă de corupție de 100 de milioane de dolari, din domeniul energiei, în timp ce Rusia înregistrează progrese pe câmpul de luptă.

„Mi se pare că apar scandaluri de corupție care implică guvernul ucrainean, așa că nu aș vrea ca banii muncitorilor și pensionarilor italieni să fie folosiți pentru a alimenta și mai multă corupție”, a declarat Salvini, citat de agenția de știri ANSA.

„Nu cred că trimiterea mai multor arme va rezolva problema. Mi se pare că lucrurile care s-au întâmplat în ultimele ore, cu înaintarea trupelor ruse, ne spune că este în interesul tuturor, în primul și în primul rând al Ucrainei, să oprim războiul”, a adăugat vicepremierul Italiei.

Salvini, liderul partidului de extremă dreapta Liga, a stabilit legături strânse cu Rusia înainte ca trupele Moscovei să invadeze Ucraina în februarie 2022. Deși până acum a susținut decizia premierului Giorgia Meloni de a trimite ajutoare militare Kievului, el a evitat să îl critice direct pe președintele rus Vladimir Putin.

Scandal major de corupție în Ucraina

Declarația vicepremierului italian vine în contextul în care structurile ucrainene anticorupție i-au acuzat luni pe o serie de apropiați ai președintelui Volodimir Zelenski că au fost implicați într-un grup infracțional care a deturnat 100 de milioane de dolari din sectorul energetic al Ucrainei.

În centrul dosarului se află Timur Mindich, fostul său partener de afaceri, coproprietar al studioului Kvartal 95, pe care Biroul Național Anticorupție îl acuză că a fost liderul unui grup care a primit mită și comisioane ilegale de la contractanții companiei energetice de stat în schimbul menținerii statutului lor de furnizori și pentru a nu bloca produsele și serviciile lor. Potrivit biroului, 100 de milioane de dolari au fost spălați în acest fel.

La început, scrie Kyiv Independent, biroul președintelui a încercat să minimalizeze rolul lui Mindich în cazul de corupție. Dar, pe măsură ce au apărut mai multe detalii, Zelenski a promis măsuri. „Pedeapsa este inevitabilă”, a spus el.

Însă Mindich a reușit să fugă din țară înainte de a putea fi pus sub acuzare.

Declarațiile lui Salvini, criticate de ministrul italian al apărării

Vorbind la Berlin, ministrul Guido Crosetto a spus că ar fi „absurd” ca Italia să înceteze să mai ajute Ucraina.

„Înțeleg îngrijorările lui Matteo Salvini, dar nu judec o țară bazată pe doi indivizi corupți”, a declarat Guido Crosetto pentru ANSA. „Încercăm să ajutăm civilii care suferă 93% din atacurile rusești”, a adăugat ministrul italian al apărării, care face parte din partidul condus de premier, Frații Italiei.

Italia tocmai a dat undă verde pentru un al 12-lea pachet de sprijin militar pentru Kiev și s-a angajat să ajute Ucraina să depășească criza energetică în această iarnă prin trimiterea de generatoare electrice.

Roma nu s-a alăturat unei inițiative conduse de NATO de a cumpăra arme americane pentru Ucraina. O sursă a declarat că problema este încă în discuție la nivelul guvernului.