Vicepremierul Miruță: „Nu suntem în situația de a trimite soldați în strâmtoarea Ormuz”. Ce spune despre amenințările Iranului

Ministrul Apărării, vicepremierul Radu Miruţă a afirmat, la B1 TV, că încă nu s-a decis cum poate contribui România la asigurarea stabilităţii în zona tranzitată de petrolierele care transportă ţiţeiul din Orientul Mijlociu, subliniind că nu se pune problema ca România să trimită soldaţi care să se implice în conflictul din Orientul Mijlociu.

„România are nişte opţiuni limitate, raportat la capacităţile sale. România are ceva experienţă dobândită pe deminare, România are ofiţeri de Stat Major care pot contribui cu informaţii şi cu analize, România are scafandri care sunt destul de performanţi şi au dovedit acest profesionalism la mare adâncime, România are acces la o serie de informaţii, de intelligence, care puse cap la cap pot să creeze o imagine mai clară asupra situaţiilor în discuţie”, a declarat Radu Miruță, citat de News.ro.

Există o serie de lucruri pe care România, ipotetic, le-ar putea face. Că va face una, că va face două, că nu va face niciuna, că va fi nevoie de aceste lucruri pe care le poate face România, se va decide în urma discuţiilor la care şi România va lua parte Radu Miruță, ministrul Apărării

Radu Miruţă a arătat că nu se pune problema ca România să trimită soldaţi în Orientul Mijlociu.

„Nu suntem în situaţia de a trimite soldaţi în strâmtoarea Ormuz. Suntem în situaţia în care preşedintele României a spus că România este dispusă să stea la masă cu ţările care consideră că există preocupare pentru ceea ce se întâmplă în strâmtoarea Ormuz.”, a mai afirmat ministrul.

„Nu comentez declarațiile unui ambasador”

De asemenea, Miruță a spus că oficialii Guvernului nu au date potrivit cărora ar exista, din partea Iranului, o ameninţare la adresa României. Precizările lui Miruţă vin în contextul în care ambasadorul Iranului la Sofia a declarat că „România ar trebui să fie atentă să nu devină parte” a războiului din Orientul Mijlociu.

„Eu nu comentez declaraţiile unui ambasador. Am citit şi eu ştirea la care faceţi referire, acolo era o ipoteză în situaţia în care una dintre ţări foloseşte bazele sale pentru a ataca Iranul. Nu suntem în situaţia asta în România. Informaţiile oficiale de la Teheran au fost cu privire la consecinţe juridice şi politice, nu cu privire la consecinţe militare”, a afirmat Radu Miruţă, luni seară, la B1 TV.