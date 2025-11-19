Lista companiilor de stat care vor intra în lichidare va fi aprobată joi de Guvern, anunță premierul Ilie Bolojan. Ce rol va avea vicepremierul Oana Gheorghiu

Guvernul va aproba în ședința de joi lista companiilor de stat care au datorii mari la bugetul de stat și „nu sunt în regulă din punct de vedere al administrării”, a anunțat miercuri premierul Ilie Bolojan, într-un interviu pentru ProTV. O parte dintre aceste companii vor intra în restructurare, iar în cazul altora vor fi selectate noi conduceri, a spus premierul.

„Acele conduceri trebuie să aibă niște criterii care să le însănătoșească, să le administreze mai bine, să folosească activele pe care le preiau de la aceasta țară, să nu-și bată joc de ele și să nu ceară în permanență subvenții de la bugetul de stat”, a declarat miercuri Ilie Bolojan.

Premierul a anunțat și rolul pe care-l va juca în acest sens noul vicepremier Oana Gheorghiu.

„În sensul acesta se va face un grup de lucru, care va fi coordonat de vicepremierul Oana Gheorghiu, pentru reforma acestor companii și periodic vom comunica ce facem pe această linie”, a mai spus Ilie Bolojan.

CFR Marfă, una dintre companiile care va intra în lichidare

Premierul Ilie Bolojan a anunțat săptămâna trecută, într-un interviu pentru Europa Liberă, că una dintre companiile de stat care va intra în lichidare este CFR Marfă.

Potrivit datelor Ministerului Finanțelor, CFR Marfă, companie controlată de stat prin Ministerul Transporturilor, a înregistrat anul trecut o pierdere de 328 milioane de lei, la o cifră de afaceri de 677 milioane de lei. Compania are circa 3.000 de angajați.

Operatorul național CFR Marfă a avut pierderi totale de peste un miliard de lei în ultimii cinci ani, cifra de afaceri a scăzut, iar declinul ține de mult timp. „Pierderile de 328 milioane lei și datoriile care depășesc pragul de un miliard de lei sugerează că operatorul național se află într-o situație financiară critică”, spun cei de la compania de analiză financiară RisCo.

O altă companie de stat, condusă de același director, va lua locul CFR Marfă

În locul CFR Marfă a fost înființată o nouă companie de stat, Carpatica Feroviar, care va prelua o parte dintre angajați. Noua companie este condusă de fostul director al CFR Marfă, care însă promite că nu vor fi repetate greșelile trecutului.

Angajații CFR Marfă nu trec automat la noua companie Carpatica Feroviar, mai ales că, în total, noul operator va avea cu câteva sute de angajați mai puțin decât compania ce umează a fi lichidată.

În martie 2025, directorul CFR Marfă, Daniel Apostolache, demisiona și se anunța faptul că tot el va prelua conducerea Carpatica Feroviar. Apostolache a fost director CFR Marfă timp de trei ani și lucra din 2004 în companie (a început ca inginer la revizia vagoane București Progresu).

La jumătatea lui octombrie 2025, societatea Carpatica Feroviar România anunța că începe procesul de recrutare de personal, potrivit Agerpres. Daniel Apostolache promitea „o campanie transparentă” și spunea că sunt 2.000 de posturi deschise. Într-o declarație făcută într-o conferință pe teme feroviare, șeful companiei spunea că recrutarea vizează un număr maxim de 2.500 de salariaţi.

Se caută mecanici de locomotivă, șefi de tren, manevranți și revizori tehnici, instructori și declaranți vamali, dar și ingineri, specialiști IT, economiști, profesioniști în marketing, costuri și reglementări comerciale. Carpatica Feroviar va gestiona un parc format din 6.450 de vagoane de marfă și 200 de locomotive.