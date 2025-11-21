Oana Gheorghiu va coordona reforma companiilor de stat. „Cele care nu pot fi salvate trebuie închise”, anunță premierul

Oana Gheorghiu, la prima ședință de Guvern din mandatul său. Foto: Guvernul României

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul va elabora planuri de redresare a companiilor de stat, unele dintre acestea urmând chiar să fie desființate. Procesul va fi coordonat, împreună cu ministerele care tutelează companiile, de către vicepremierul Oana Gheorghiu.

Ilie Bolojan a spus că sunt miliarde de lei pe an care merg către companii de stat sub formă de subvenții, la care se adaugă pierderile suferite de aceste companii. În consecință, trebuie realizate planuri de optimizare a activității lor.

„Cele care nu pot fi salvate trebuie închise, cele care trebuie menținute, dar au pierderi, trebuie să-și reducă pierderile”, a spus prim-ministrul menționând că 27 de companii au avut pierderi totale de 1,2 miliarde de lei doar în 2024, la care se adaugă pierderi de 5 miliarde din trecut.

Alte 83 de companii au plăți restante de 6,5 miliarde de lei, din care 30% la bugetul de stat, iar restul către parteneri și companii private.

„Trebuie să intervenim în aceste companii. Doar în 2024 au încasat peste 8 miliarde lei subvenții și fiecare leu l-am putea duce în educație, sănătate sau alte sectoare”, a continuat Bolojan.

De asemenea, sunt societăți mai mici care nu mai desfășoară activități conforme obiectului inițial de activitate care pot fi închise „fără niciun fel de probleme”, potrivit șefului Guvernului.

„Avem companii care trebuiau să prezinte planuri de redresare nu le-au prezentat nici pe anul acesta. E greu de gândit cum au fost tolerați, Nu vom intra în anul viitor fără aceste planuri (…) Am stabilit aceste liste de companii, responsabilitatea va fi la fiecare minister și la un grup de lucru coordonat de vicepremierul Oana Gheorghiu”, a conchis Ilie Bolojan.