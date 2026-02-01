Vicepremierul Oana Gheorghiu, despre experienţa lucrului în administraţia publică: „Ăsta a fost primul meu şoc”

Oana Gheorghiu, viceprim-ministru apolitic, a vorbit despre experienţa lucrului în administraţia publică, ea spunând că cel mai dificil aspect i s-a părut lipsa digitalizării. „Lucrurile nu merg în acelaşi ritm cu care eşti obişnuit când vii din mediul privat”, spune vicepremierul la trei luni de la preluarea portofoliului în Guvern.

Oana Gheorghiu a fost întrebată duminică, într-o emisiune la postul de televiziune Euronews, care a fost lucrul care i s-a părut cel mai dificil în calitate de membru al Guvernului, relatează News.ro.

„Nu ştiu dacă a fost ceva ce mi s-a părut foarte greu. Din perspectiva unui om care vine din afara sistemului, sunt lucruri cu care îţi e mai greu să te obişnuieşti. Faptul că încă nu este digitalizare, că foarte multe lucruri se fac pe hârtie, că încă plimbăm hârtii, ăsta a fost primul meu şoc pe care l-am avut şi sper ca în următoarele luni să reuşim digitalizarea în cât mai mare măsură şi a proceselor pe care le parcurgem în interiorul Guvernului. O parte sunt, la nivel de documente şi de şedinţe de Guvern, dar mai avem mult de lucru”, a răspuns Oana Gheorghiu.

Ea admite că, în administraţia publică „lucrurile nu merg în acelaşi ritm cu care eşti obişnuit când vii din mediul privat”, dar nu sunt dificile.