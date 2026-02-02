Vicepremierul Oana Gheorghiu spune că „România are multe strategii pe hârtie”, dar „stăm mai greu la a livra”

Oana Gheorghiu, la prima ședință de Guvern din mandatul său. Foto: Guvernul României

România poate câștiga semnificativ din atragerea investițiilor dacă va reuși să își îmbunătățească capacitatea de implementare a proiectelor, să asigure predictibilitate și să reducă riscurile pentru investitori, spune vicepremiera Oana Gheorghiu, citată de Agerpres.

Aflată la un eveniment cu experți din domeniul financiar, Gheorghiu a susținut că „pentru investitori, strategiile pe hârtie nu sunt cele mai atractive și cred că România are multe strategii pe hârtie, stăm mai greu la a livra”.

În opinia ei, stabilitatea, predictibilitatea și rolul statului de a reduce riscul reprezintă „unele dintre cele mai importante lucruri pentru investitori”.

Oana Gheorghiu a susținut că în România „e mult de lucru”, însă investițiile nu pot fi atrase altfel.

„Dacă România va reuși să devină cumva o platformă de stabilitate și o platformă care să reducă riscurile și să atragă investițiile, cred că în următorii 10 ani vom putea să câștigăm foarte mult”, a adăugat viceprim-ministra.

Ea a spus că nu se referă doar la capacități de producție, ci la rețele, la interconectare și la flexibilitate. „Cred că este un lucru esențial să facem energia să fie competitivă pentru piața din România”, a adăugat.

„Ocazia bate la ușă”

La același eveniment, Christina Verchere, CEO al OMV Petrom, a declarat că România are o ocazie enormă să joace un rol și mai important în regiune în materie de energie.

„În România, ocazia bate la ușă. Este una dintre țările care are cea mai scăzută dependență energetică. Deci poziția deja e de top și pe urmă mai există și proiectul Neptun Deep. Trebuie profitat de această șansă care s-a ivit”, a spus Christina Verchere.