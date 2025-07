Vicepremierul Tanczos cere „un pic de smerenie” directorului CFR Călători: „Înțeleg că «munceşte de crapă», dar asta nu înseamnă că ne lăudăm cu salariul”

Vicepremierul Tanczos Barna (UDMR) a afirmat, miercuri seară, la B1 TV, că directorul CFR Călători Traian Preoteasa ar trebui să arate „un pic de smerenie”, făcând referire la veniturile de 11.000 de euro lunar cu care acesta s-a lăudat recent.

Întrebat despre venitul de 11.000 de euro al directorului CFR, Tanczos Barna a afirmat: „Trebuie un pic de smerenie”.

„Înţeleg de la colegii noştri din Ministerul Transporturilor că «munceşte de crapă», dau un citat dintr-un mesaj de astăzi. Eu pot să recunosc şi că accept că este greu să conduci CFR Călători şi sunt convins că domnul director chiar munceşte, dar asta nu înseamnă că ne lăudăm cu salariul pe care-l avem”, a declarat Tanczos Barna, citat de News.ro.

Vicepremierul Tanzcos Barna (UDMR) a afirmat, miercuri seară, că eficientizarea companiilor statului trebuie să ţină cont de mai multe aspecte, unul dintre acestea fiind companiile strategice.

„Companiile care acţionează pe o piaţă concurenţială trebuie tratate diferit. Avem câteva strategice şi acolo statul trebuie să aibă altfel de grijă de acele companii. Nuclearelectrica, de exemplu, o companie care este pe profit, o companie care asigură viitorul energetic al ţării prin investiţiile pe care le face. Nu vreau să vreau să jignesc pe nimeni, dar nu este acvacultură, este activitate nucleară”, a mai declarat vicepremierul.

Tanczos Barna s-a referit şi la Hidroelectrica, compania statului cu cel mai mare profit. „Pe o piaţă concurenţială, Hidroelectrica a făcut peste 4 miliarde de lei profit şi a virat statului peste 3 miliarde. În contrapartidă sunt companii care trăiesc din subvenţii. Sunt strategice, că nu poţi să spui că CFR nu este strategică, dar nu poţi să te lauzi cu salariul pe care-l ai. Trebuie un pic de smerenie”, a mai declarat vicepremierul.

Șeful CFR Călători: „Am peste 11.000 de euro pe lună”

Traian Preoteasa a fost întrebat, într-o conferinţă de presă din 19 iunie, despre declaraţia sa de avere şi cum îşi permite ca din venituri de 5.000 de euro lunar să achite o rată lunară pentru un apartament în Dubai.

„În concepţia unora probabil angajaţii statului trebuie să fie săraci lipiţi pământului. Nu sunt sărac. Nu am 5.000 de euro pe lună, am 4.000 de euro numai pe chiria din Dubai. Am peste 11.000 de euro pe lună (…) Dacă luaţi veniturile, am peste 11.000 de euro pe lună şi nu plătesc nicio rată. Este un contract de vânzare-cumpărare, care este suma totală a apartamentului. Plăteşti o taxă de rezervare, după care într-un cont escrow plăteşti rate la an, nu la lună, nu există rată lunară şi se trag bani în funcţie de realizările constructorului. Primul apartament este terminat, s-a plătit în decurs de cinci ani şi mai are o componentă contractul din Dubai, plăteşti jumătate şi jumătate după ce iei cheia, care se plăteşte singur din chirie. Nu plătesc niciun leu rată în Dubai”, a explicat Traian Preoteasa.

El a fost întrebat cum şi-a permis al doilea apartament în Dubai într-o zonă exclusivistă, având în vedere că este angajat al statului. „Ce înseamnă angajat al statului? Trebuie să mor de foame?”, a afirmat directorul CFR Călători.

El a mai fost întrebat şi cum a realizat aceste investiţii în condiţiile în care CFR Călători riscă să intre în incapacitate de plată. „Care e legătura este între incapacitatea de plată a CFR Călători şi apartamentele mele din Dubai? (…) Aveţi veniturile mele în declaraţia de avere”, a răspuns Traian Preoteasa.