Vicepremierul UDMR face apel la „înțelepciune” și „maturitate politică” în coaliție: „Avem nevoie cât se poate de repede de buget”

Tanczos Barna, ministrul Finanțelor, susține o conferință de presă la finalul ședinței de guvern în care s-a stabilit bugetul de stat pentru anul 2025, la Palatul Victoria din București, 1 februarie 2025. Inquam Photos / George Călin

Vicepremierul Tanczos Barna a îndemnat partidele din coaliția de guvernare „să se înțeleagă în cel mai scurt timp posibil” pentru a putea fi aprobat bugetul de stat pentru anul 2026.

Întrebat joi la Europa FM despre criticile pe care i le-a adus liderul PSD premierului liberal, vicepremierul UDMR a spus că „nu are alternativă nimeni” la actuala coaliție de guvernare în acest moment.

„Coaliția trebuie să meargă înainte și trebuie să luăm deciziile pentru țară și pentru economie. Avem nevoie cât se poate de repede, în câteva zile, două săptămâni, de buget (…). În cel mai bun caz, la sfârșitul lunii februarie se va aproba bugetul. Nu ne permitem să trimitem alte mesaje nici investitorilor, nici Comisiei Europene, nici cetățenilor din această țară, pentru că are economia nevoie de stabilitate”, a adăugat Tanczos Barna, îndemnându-și colegii de la guvernare la „înțelepciune” și „maturitate politică”.

Tanczos Barna a fost întrebat dacă se așteaptă ca PNL să renunțe la Ilie Bolojan și să vină cu un alt premier.

„Sunt deciziile partidului. Din punctul meu de vedere, nu e momentul să intrăm în astfel de dispute politice și incertitudine politică. Asta ar însemna să ne întoarcem în Parlament, să avem iarăși o perioadă în care renegociem coaliția, trebuie iarăși un vot în Parlament. Nu acestea sunt așteptările, nici așteptările cetățenilor, nici așteptările oamenilor de afaceri din țară, nici așteptările investitorilor”, a răspuns Tanczos Barna.

„Este mult mai puțin flexibil decât alții”

Tanczos Barna a spus că premierul Ilie Bolojan „este singurul care anul trecut, în iulie, și-a asumat acest mandat”.

„Nimeni n-a vrut, în afară de dânsul, să se sacrifice. Nu s-a pus problema ca cineva de la UDMR să fie premier, dar de la celelalte partide nimeni nu a dorit să vină să fie premier într-o perioadă în care era foarte clar că vor veni decizii nepopulare. Dânsul și-a asumat acest lucru. Acest lucru trebuie respectat în continuare, chiar dacă, într-adevăr, deciziile luate generează foarte multă nemulțumire și foarte multe critici la adresa dânsului”, a continuat vicepremierul UDMR.

Întrebat dacă lucrează greu cu Bolojan, el a adăugat: „Nu este un om ușor de convins. Pot să spun că este mult mai puțin flexibil decât alții, dar este stilul dânsului, era cunoscut acest lucru”.