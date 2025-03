Lider PSD, despre proiectul de lege privind șoferii prinși sub influența drogurilor, inițiat de PSD și PNL: „Va pedepsi 100 de nevinovați ca să prindă un vinovat”

Proiectul de lege prin care se propune închisoare de până la 7 ani în cazul șoferilor prinși conducând sub influența substanțor psihoactive, inițiat de parlamentari de la PSD și PNL, a fost tema unei dezbateri care avut loc marți în Senat. În timpul dezbaterii, vicepreședinta PSD și senatoarea Victoria Stoiciu a criticat în termeni duri proiectul de lege.

Proiectul de lege a primit deja avize negative de la Consiliul Economic și Social (CES), Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Comisia pentru Drepturile Omului din Senat și Comisia pentru Muncă din Senat.

În acest context, senatoarea Victoria Stoiciu a criticat legea inițiată de o parte dintre colegii săi.

„Nu sunt nici jurist, nici medic, dar sunt senator și am responsabilitatea de a decide, am un drept la vot, care trebuie să fie în cunoștință de cauză. Prin urmare, ceea ce pot eu să fac este să mă documentez și să ascult opiniile specialiștilor. Asta am făcut în ultimele câteva săptămâni de când a apărut această inițiativă legislativă”, a spus Victoria Stoiciu la începutul intervenției sale.

Vicepreședinta PSD spune că după ce a citit opiniile CSM, ale Ministerului Justiției, CES, a Asociației Române de Psihoterapie și Psihiatrie și cea venită din partea societății de medicină legală, care sunt „critice și negative”, poate să tragă o singură concluzie.

„Concluzia, dacă e să sumarizez într-o singură frază ceea ce ne spun de la CSM până la Avocatul Poporului, este că propunerea dumneavoastră este abuzivă și nedreaptă, pentru că nu respectă un principiu fundamental al dreptului, acela de a proteja nevinovații de incriminări abuzive”, a spus Stoiciu.

Ea a susținut că propunerea de lege inițiată de colegii săi din PSD și PNL „va pedepsi 100 de nevinovați ca să prindă un vinovat. Un principiu fundamental al dreptului ne spune că nu așa se face legea, legea care vrea să fie dreaptă”.

„Nu ați oferit răspuns la câteva întrebări fundamentale”

Victoria Stoiciu și-a continuat discursul și a punctat întrebările la care susține că inițiatorii legii nu au oferit „un răspuns”:

„Cum anume faceți distincția, prin această propunere de lege, între substanțele care au un efect psihoactiv și influențează negativ capacitatea de a conduce și substanțe care sunt pur și simplu prezente în sânge, dar nu au niciun fel de efect. Nu ați clarificat și legea, așa cum este formulată, nu clarifică și nu am auzit nici de la dvs. acest răspuns.

Ați spus că nu este pedepsit și incriminat nurofenul. Dar raportul inspecției judiciare ne arată mai multe cazuri în care prezența în sânge a codeinei este caz de dosar penal. Nu inventez eu, vorbim de codeină, care este conținută în medicamente precum nurofen.

Nu ați oferit un răspuns legat de cazurile pacienților psihiatrici. Doar ne-ați asigurat că aceștia nu vor fi pedepsiți și trimiși abuziv la închisoare, invocând practica curentă. Nu mă interesează practica curentă, pentru că nu vorbim despre codul penal în vigoare, vorbim despre ce va fi dacă legea dvs. va deveni lege de facto.

Nu am înțeles cum anume veți gestiona situația de exemplu a pacienților cu ADHD. Pentru că se știe foarte clar, nu o spun eu, un pacient cu ADHD, care nu-și urmează tratamentul este în risc de a-și pierde controlul, de a nu se putea focaliza. Abia atunci siguranța traficului rutier este pusă în pericol, dacă nu-și urmează tratamentul. Pe prevederea dvs. legislativă acest pacient va face de la 2 la 7 ani închisoare, pentru că medicamentele pe care le ia sunt pe lista de substanțe psihoactive și dvs. incriminați simpla prezență în sânge.

Nu mi-ați spus cum fac eu, de exemplu, care iau solpadeină, pentru dureri de cap, migrenă. Nu conduc din fericire, deci nu sunt afectată de legea dvs. că nu am permis”, a spus Stoiciu.

„Aș vrea să primesc aceste răspunsuri, pentru că nu le-am primit. Și eu trebuie să dau un vot care să fie în interesul cetățeanului, nu doar să bifez”, a spus aceasta.

În replică, Robert Cazanciuc, senator PSD și membru în Comisia Juridică din Senat, i-a spus că „dumneavoastră puteți să votați informat la final cum doriți. De aceea v-am invitat, pentru că ați avut o opinie diferită pe parcursul dezbaterilor”.

Dezbatere organizată de Senatul României privind drogurile la volan, marți, 4 martie. Foto: HotNews / Rebecca Popescu

Ce prevede proiectul susținut de parlamentari de la PSD și PNL

Proiectul de lege prevede, „pe fondul creșterii consumului de droguri”, sancționarea șoferilor care comit infracțiuni și sunt depistați cu substanțe psihoactive în sânge să fie pedepsiți cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Acum, potrivit Codului Penal, conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive sau a alcoolului se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă.

Modificarea propusă acum de parlamentari cere creșterea limitelor pedepsei, „pentru a descuraja conducerea sub efectul unor droguri sau substanţe cu efecte psihoactive”, se arată în expunerea de motive.

Avocatul Poporului, Societatea de Medicină Legală din România, Asociația Română de Psihiatrie și Psihoterapie și Asociația Apador-CH au transmis puncte de vedere negative cu privire la acest proiect de lege. Există și o petiție Declic, semnată de aproape 80.000 de oameni, prin care li se cere parlamentarilor să nu voteze legea, iar europarlamentarul Nicu Ștefănuță, vicepreședinte al Parlamentului European, a sesizat Comisia de la Veneția privind această inițiativă legislativă.

Inițiatorii proiectului sunt: Robert-Marius Cazanciuc – senator PSD; Cătălin-Daniel Fenechiu – senator PNL; Maria-Gabriela Horga – senator PNL; Cristian-Augustin Niculescu-Ţâgârlaş – senator PNL; Petrică-Lucian Rusu – senator PNL; Gabriel Andronache – deputat PNL; Liviu-Bogdan Ciucă – deputat PSD; Alina-Ştefania Gorghiu – deputat PNL; Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD; Patricia Simina Arina Moș – deputat PNL; Raluca Turcan – deputat PNL; Adriana-Diana Tuşa – deputat PSD.

Proiectul de lege a fost depus după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit, în 27 ianuarie, că nu este suficientă constatarea prezenței în corp a unei substanțe psihoactive, ci trebuie demonstrat că șoferului i-a fost afectată capacitatea de a conduce. Adică șoferii care vor fi depistați cu unele dintre substanțele interzise pot suferi consecințe legale în măsura în care o expertiză medico-legală confirmă că acestuia i s-au afectat aptitudinile.