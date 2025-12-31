Viceprimarul din Câmpulung Muscel a murit. Mesajul Elenei Lasconi: „Dragul nostru prieten s-a dus la îngeri”

Viceprimarul din Câmpulung Muscel, Alin Vlădău, se afla de mai mult timp internat în spital, după ce a suferit un accident vascular cerebral. Anunțul morții sale a fost făcut de primarul Elena Lasconi, pe contul său de Facebook. El avea 50 de ani.

Alin Vlădău era viceprimar în Câmpulung Muscel din februarie 2024, în urma alegerii sale de către Consiliul Local. Vlădău a câștigat un nou mandat de consilier local în urma alegerilor locale din iunie 2024 și, astfel, și-a continuat mandatul de viceprimar.

„Alin, dragul nostru prieten s-a dus la îngeri. Îmi este atât de greu să scriu aceste rânduri… Îmi lipsești Aline! Îmi lipsesc agitația ta, felul cum voiai să le rezolvi tu pe toate, glumele tale, cafeaua cu tine… Nu pot să îmi imaginez ce este în sufletul familiei. Suntem alături de voi”, a scris, miercuri, pe Facebook, Elena Lasconi.

„În toată agitația asta de sfârșit de an mulți sunt nemulțumiți sau triști. Să nu uităm astăzi și în fiecare zi cât de prețioasă e viața. Care e moștenirea pe care vrem să o lăsăm în urmă? Alin a lăsat în urmă multă iubire de semeni și asta e cel mai important lucru. Să treacă anul ăsta cât mai repede! Să fiți mai buni unii cu alții în anul care vine și să vă iubiți! Te vom iubi mereu, Aline! Dumnezeu să te ocrotească”, a mai scris aceasta.

„Câmpulungul pierde astăzi un om bun și un profesionist devotat”

Un mesaj de condoleanțe a fost publicat și de USR Câmpulung Muscel.

„Alin a fost un om dedicat comunității, care a iubit sincer Câmpulungul și oamenii lui. A slujit orașul cu responsabilitate, onestitate și respect, implicându-se constant pentru binele comun. Gândurile noastre se îndreaptă către familia și apropiații săi. Câmpulungul pierde astăzi un om bun și un profesionist devotat. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, au scris cei de la USR.

Conform site-ului primăriei, viceprimarul Alin Vlădău avea în atribuții gestionarea, printre altele, a școlilor din municipiu, al bibliotecii și a piețelor din oraș. El era și înlocuitorul de drept al Elenei Lasconi atunci când aceasta se afla în concediu sau nu își putea exercita atribuțiile de primar.