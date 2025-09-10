Victor Micula, condamnat la închisoare cu executare pentru accesarea ilegală a bazelor de date ale MAI

Victor Micula, fiul lui Viorel Micula, a fost condamnat, miercuri, la 3 ani şi o lună de închisoare cu executare pentru accesarea ilegală a bazelor de date ale MAI şi alte infracţiuni informatice. Și trei dintre polițiști care l-au ajutat au primit pedepse cu executare. Decizia nu este definitivă, scrie publicația locală ebihoreanul.

Procesul a fost inițiat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, care l-a inculpat pe Victor Micula pentru instigare la acces ilegal la un sistem informatic, instigare la divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice şi două fapte de acces ilegal la un sistem informatic.

În acelaşi dosar, au fost trimişi în judecată patru poliţişti, toţi agenţi din cadrul Poliţiei Municipiului Oradea: Ovidiu Vaida, Claudiu Rengle, Camelia Erdei şi Alin Claudiu Zanca.

Camelia Erdei este acuzată că i-a dat informaţii, dar şi că l-a lăsat să acceseze personal baza de date a MAI, în timp ce Alin Zanca şi Claudiu Rengle, ultimul pensionat între timp, sunt acuzaţi că au abuzat de funcţii şi nu i-au dat amendă atunci când Micula a intrat cu mașina pe o stradă pietonală din oraș.

Micula, condamnat în 2024

În mai 2024, Victor Micula a fost condamnat definitiv la 1 an şi 3 luni de închisoare cu suspendare de Curtea de Apel Oradea, pentru 18 infracţiuni de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor şi 13 infracţiuni de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Concret, omul de afaceri este acuzat că, în 2019, în timpul unei curse de maşini pe străzile orașului, a tras pe un pod din Oradea cu o puşcă letală semiautomată și a cumpărat 10 arme și sute de cartușe, în valoare de 40.000 euro.

Judecătorii au anulat suspendarea în acest caz. Astfel, prin decizia de miercuri la Tribunal, a rezultat o pedeapsă finală de 3 ani și o lună de închisoare cu în regim de detenție, plus interzicerea unor drepturi civile pentru 2 ani. Decizia nu este definitivă.

Ce pedepse au primit polițiștii

Camelia Erdei a fost achitată pentru acuzaţia de acces ilegal la un sistem informatic, iar pentru infracţiunea de divulgare a informaţiilor secrete de serviciu procesul a fost încetat ca urmare a prescrierii faptei. Totuşi, a fost condamnată la 2 ani și 8 luni de închisoare cu executare pentru complicitate la acces ilegal la sistemul informatic al MAI și i s-a interzis, timp de 2 ani, dreptul de a ocupa funcții în Poliția Română.

Alin Claudiu Zanca a fost achitat pentru complicitate la instigare la acces ilegal și la divulgare de informaţii secrete (faptele fiind prescrise), dar a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare pentru abuz în serviciu și i s-a interzis să mai ocupe funcții în Poliție timp de 2 ani.

Claudiu-Mihai Rengle, pensionar, a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare pentru abuz în serviciu, primind aceeași interdicție de a mai ocupa funcții publice timp de 2 ani.

Toţi cei din patru inculpaţi au fost obligaţi să plătească statului cheltuieli judiciare între 3.000 şi 5.000 de lei fiecare. Hotărârea dată miercuri de Tribunal nu este definitivă și poate fi atacată în termen de 10 zile.

Victor Micula, îmbrăcat în polițist

În noiembrie 2018, Ovidiu Vaida l-a lăsat pe Victor Micula să participe la o acţiune de prindere în flagrant. Pontul fusese dat chiar de Micula.

Agentul l-a urcat lângă el în autospeciala Poliţiei. Vaida i-a dat lui Micula geaca de poliţist şi o cagulă şi, de faţă cu un echipaj de mascaţi, l-a lăsat să percheziţioneze el un pasager din maşina celui pe care l-au oprit, să-i caute acestuia în portbagaj, să-i însoţească la Medicina Legală, pentru recoltarea de probe biologice, iar apoi şi în sediul Poliţiei, unde tânărul a asistat şi la întocmirea actelor şi la audieri, proceduri supuse unor reglementări stricte.

Ovidiu Vaida a fost acuzat de complicitate la uzurpare de calităţi oficiale, dar Tribunalul Bihor a dispus, în 2024, încetarea procesului pe motiv de prescripţie.