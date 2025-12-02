Victor Ponta, deputat afiliat grupului PSD din Parlament, a semnat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului

Deputatul Victor Ponta, exclus din partidul condus de Sorin Grindeanu, dar care este încă parlamentar afiliat grupului PSD din Camera Deputaților, a semnat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, din care face parte și PSD, potrivit unei imagini obținute de HotNews.

Contactat de HotNews, Victor Ponta a confirmat că a semnat moțiunea de cenzură intitulată „Guvern fără USR”.

Până acum, Victor Ponta este singurul parlamentar afiliat partidelor de coaliție care a semnat moțiunea de cenzură, conform surselor HotNews.

Sorin Grindeanu: „Nu avem aici nuanțe”

Întrebat marți la Parlament ce se va întâmpla în situația în care unii parlamentari ai PSD vor semna o moțiune de cenzură împotriva Guvernului, președintele PSD Sorin Grindeanu nu a dat un răspuns clar.

„PSD este parte a coaliției. Nu avem aici nuanțe. Eu în acest moment nu am văzut o moțiune. Sunt teme pe care o să le discutăm”, a spus Sorin Grindeanu.

Când va fi depusă moțiunea

Moțiunea de cenzură este inițiată de grupul PACE – Întâi România din Senat, format din parlamentari aleși pe listele SOS România, și este susținută de parlamentarii AUR care o vor semna și vota.

Inițiatorii au obținut numărul necesar de semnături pentru depunerea moțiunii, 116, conform surselor politice ale HotNews. Pentru ca moțiunea de cenzură să treacă este nevoie de 232 de voturi din 463, număr pe care opoziția nu-l are. În total, cele patru partide (PSD-PNL-USR-UDMR) care formează guvernul au 293 de parlamentari, la care se adaugă 16 deputați din grupul minorităților naționale, grup care susține Guvernul în Parlament.

Moțiunea va fi depusă vineri, 5 decembrie, potrivit inițiatorilor.

„E separată de asumare, nu depunem pe asumarea de azi a premierului (n.red.: pe proiectul privind pensiile magistraților)”, au explicat aceleași surse.