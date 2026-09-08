Victor Ponta, despre prezența sa în zborul privat spre Mykonos: Mă duc de o mie de ori, sunt un om liber şi independent / Se bat găştile între ele

Deputatul Victor Ponta susţine că pe tema zborului privat pe ruta Bucureşti-Mykonos „se bat între ele găştile pe judecătorii de la Curtea Constituţională”.

Potrivit acestuia, „este inventată o chestie” împotriva judecătorului CCR Cristian Deliorga.

Ponta spune că va participa „de o mie de ori” la întâlniri cu oameni de afaceri precum cea de la Mykonos.

„Ca să o apere pe doamna judecător Simina) Tănăsescu şi pe Ilie Bolojan, au inventat o chestie contra domnului Cristian Deliorga. Propaganda care o apără pe doamna Tănăsescu şi pe domnul Bolojan. Şi faptul că se bat între ele găştile pe judecătorii de la CCR este un lucru foarte rău. Eu particip foarte des şi voi participa în continuare, de o mie de ori de acum încolo, pentru că sunt un om liber şi independent, nu sunt de la niciun partid, n-am nevoie să-mi plătească nimeni nimic, voi participa de fiecare dată, alături de reprezentanţii mediului de afaceri români, la întâlniri. În cazul respectiv, am plecat de la ora 10:00, am ajuns la 12:00, am luat masa cu nişte oameni importanţi şi ne-am întors la ora patru”, a declarat Victor Ponta marți, la Parlament, conform agenției Agerpres.

El a adăugat că „gaşca USR-istă îl apără pe Ilie Bolojan, care are acţiuni la CCR”.

Un zbor cu un avion privat pe ruta Bucureşti – Mykonos a stârnit controverse în mediul politic, după ce pe lista pasagerilor au apărut un judecător al Curţii Constituţionale, foşti miniştri, parlamentari şi oameni de afaceri, între aceştia fiind fostul premier Victor Ponta.

Zborul privat spre Mykonos

Mai exact, fostul premier Victor Ponta, fostul ministru PSD Florin Manole, judecătorul CCR Cristian Deliorga, judecătorul Cătălin Croitoru, președinte al Tribunalului Constanța, dar și alte persoane din politică, administrație și mediul de afaceri au împărțit, în luna iulie, același avion privat către Mykonos, a dezvăluit luni publicația NewsCenter, care a intrat în posesia unor date de zbor.

Alături de ei a fost și Gruia Stoica, fondatorul și președintele Grupului Grampet, condamnat definitiv pentru cumpărare de influență.

HotNews a contactat opt dintre pasageri pentru a afla mai multe detalii despre deplasare și scopul vizitei în Mykonos. Au răspuns patru dintre ei.

Florin Manole a confirmat că a fost la bordul avionului, precizând că „a fost o deplasare organizată și plătită de către Camera de Comerț a României” – o asociație nonguvernamentală, care nu este finanțată din bugetul de stat.

La rândul său, senatorul UDMR István-Loránt Antal a declarat pentru HotNews că „a fost o acțiune organizată de Camera de Comerț a României”.

Președintele Camerei de Comert, Mihai Daraban, care a plătit avionul de Mykonos, și care a călătorit și el, a spus pentru HotNews că, „din toată trupa aceea din avion”, „Cristi Deliorga este cel mai vechi prieten al meu”.

El a explicat pentru HotNews și scopul deplasării: „Ne-am văzut cu niște parteneri din SUA care erau acolo. Și am profitat de această distanță scurtă ca să pot să-i văd, decât să mă duc în America. Erau foarte aproape”, a spus Mihai Daraban.