Victor Ponta intervine în criza politică și face o remarcă despre soarta României cu ultimii premieri: „Suntem o țară de nebuni”

Fostul premier Victor Ponta, care acum este membru al grupului parlamentar Uniți pentru România, a spus marți că o decizie în privința susținerii premierului desemnat Adrian Veștea va fi luată după ce vor fi prezentate programul de guvernare și lista miniștrilor din cabinetul acestuia.

„Cred că a fost o discuție absolut normală, pentru că grupul Uniți pentru România este format, cu excepția mea așa mai bătrân și mai experimentat, din oameni la primul mandat și era normal să vorbească ei cu premierul desemnat. Au pus întrebări foarte serioase legate de Justiție, de Interne, de Legea pensiilor. Discuția a fost foarte bună, dar, pe altă parte, noi suntem 15 voturi”, a declarat Ponta.

„Vom lua decizia mâine sau după ce se prezintă Cabinetul, dacă se mai prezintă Cabinetul, dacă votăm sau nu. Dar nu suntem în niciun caz anti-Veștea”, a mai spus fostul premier, potrivit Agerpres.

Întrebat despre prezența social-democratului Marian Neacșu la discuțiile lui Veștea cu grupul Uniți pentru România, Ponta a răspuns: „Eu sunt în relații foarte bune, în special cu eșalonul doi și trei din PSD, cu eșalonul 1 sunt prieten, dar mă mai dau afară ei când le zic eu ce greșesc. Foarte bine că a venit și domnul Neacșu. Poate să vină oricine. Eu pe domnul Veștea îl cunosc de pe vremea când era primar la Râșnov. (…) Mi se pare un om serios, priceput la administrația locală. (…) (Neacșu) a venit cu premierul. Nu l-am invitat. Faptul că a venit nu ne-a deranjat, nu ne-a bucurat, nu a fost nicio problemă”.

Fostul premier, care în trecut a fost și lider al PSD, a subliniat că nu s-a discutat despre funcții.

„Nu am discutat absolut nimic de nicio funcție. Grupul acesta, Uniți pentru România, (…) nu ne suim într-o mașină și ne bulucim la Vila Lac 1 să cerem vreo funcție. Chiar sunt oameni serioși. A venit premierul aici, am discutat lucruri serioase. Dacă trece Guvernul, foarte bine, dacă nu trece, o să discutăm”, a adăugat Ponta.

Critici la adresa USR

Pe de altă parte, fostul premier i-a criticat dur pe miniștrii USR.

„Îi văd ca pe o catastrofă mondială pe miniștrii USR, care au făcut și fac rău României și azi. Faptul că nu se regăsesc (în Guvernul Veștea) pentru mine a fost o bilă importantă albă. Dar, nu ne-a zis cine vor fi miniștrii. Eu l-am întrebat pe premierul desemnat de ministrul de Finanțe. (…) Mi-a zis că și l-ar dori pe domnul Nazare. Cred că e un om foarte priceput”, a susținut Victor Ponta.

Potrivit acestuia, dacă le spui „adevărul” celor de la PSD și PNL „te dau afară”, așa cum crede că se va întâmpla și cu Adrian Veștea, care a afirmat că „PNL trebuie să păstreze funcția de premier”.

Despre o eventuală revenire în PSD, Ponta a spus: „Eu am fost trimis la divizia mai mică. Suntem un grup mic. Nu a fost niciun fel de strategie. Ați văzut foarte bine că oamenii stau pe picioarele lor”.

Ponta, despre Nicușor Dan: „A făcut foarte bine că a numit pe cineva”

Întrebat dacă este constituțional modul în care președintele Nicușor Dan l-a nominalizat pe Adrian Veștea, Victor Ponta a spus: „Președintele a fost votat. (…) E constituțional să aleagă pe cine dorește, din moment ce partidele n-au propus. PSD, PNL nu au propus. Și atunci ce să facă? Trebuie să numească pe cineva președintele. Da, a făcut foarte bine că a numit pe cineva”.

„E deja la a doua propunere, nu? (…) De când am fost eu premier, acum 11 ani, domnul Veștea cred că este al 12-lea premier. Suntem o țară de nebuni, trebuia să dăm faliment demult cu 11-12 premieri în 10 ani. E o nebunie”.

Premierul desemnat, Adrian Veștea, a fost la Palatul Parlamentului mai devreme în cursul zilei pentru a discuta cu grupul Uniți pentru România, al cărui lider oficial este Răzvan Chiriță, grup la care s-a alăturat recent și fostul premier Ponta.

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Întrebat de excluderea lui din PNL, Veștea a spus sigur: „nu voi fi exclus din partid”. El a mai spus și că vorbește „mereu cu președintele” Dan.

Veștea a venit însoțit de Marian Neacșu, un lider PSD apropiat de Sorin Grindeanu. „Sunt însoțitor”, le-a spus Neacșu jurnaliștilor.

Când a fost întrebat dacă Veștea i-a cerut să-l însoțească, Neacșu a spus direct: „Da”. Totodată, Neacșu s-a declarat încrezător că guvernul lui Veștea va trece de Parlament, atunci când a fost întrebat de jurnaliști.