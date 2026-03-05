Victor Ponta o acuză pe Oana Țoiu că a blocat repatrierea fiicei sale minore din Orientul Mijlociu/ Replica ministrei

Victor Ponta a afirmat că Oana Țoiu a luat decizia și i-a cerut consului de la Dubai ca fiica sa, în vârstă de 17 ani, să nu fie pe lista pasagerilor din avionul de repatriere asistată de MAE , într-o declarație pentru Cotidianul.

De asemenea, Daciana Sârbu, fosta soție a lui Victor Ponta, a declarat pentru Antena3.ro că fiica sa a fost dată jos din autocarul care ducea pasagerii din Dubai în Oman, de unde urma să decoleze zborul, și că i s-a spus că este „o vulnerabilitate” din cauza numelui pe care îl poartă. Prima care a sesizat cazul a fost Dana Budeanu într-o postare pe Facebook.

Oana Țoiu a confirmat, într-o conferința de presă organizată la MAE, că a existat o discuție cu consulul din Emirate, despre „respectarea criteriilor, atât pentru prezența în autocar cât și în avion”. Ea a subliniat că prioritate au avut grupurile şcolare de copii şi cazurile medicale cu grad ridicat de risc.

„Nu există de la ministrul de Externe al României nicio decizie privind includerea sau excluderea unui copil pe criterul legat de apartenenţa politică a părinţilor”, a precizat Ţoiu, în conferinţa de presă, potrivit news.ro.

Acuzațiile lui Victor Ponta

Fostul premier a acuzat-o, într-o declarație făcută pentru Cotidianul, pe ministra de Externe că s-a implicat personal ca fiica sa să nu fie pe lista românilor aduși în țară cu zborurile organizate de statul român.

„Da, a dat-o doamna Țoiu jos din avionul care aducea români pe fiica mea minoră, Irina. Irina nu era în vacanță, ci la New York University din Abu Dhabi. A sunat ea personal la consulul din Dubai să nu o lase să se urce în avionul spre București, deși e minoră și este singură acolo. A țipat la consul că fata e o „vulnerabilitate” și că îi interzice să o urce în avion! Acum e singură în Dubai și căutăm să găsim un loc pe un zbor să vină în Europa”, a spus Ponta.

Această explicație a fost întărită de fosta lui soție. „Avionul are 190 de locuri, înțeleg că sunt 28 de copii, nu știu ce s-a intâmplat, decât că am fost anunțată că nu mai pleacă. Mi s-a răspuns neoficial că este o vulnerabilitate pentru că are acest nume”, a spus Daciana Sârbu.

Oana Țoiu: „Nu luăm decizii individuale”

În conferința de presă de la MAE, Oana Țoiu a spus că nu a intervenit cu „nume și prenume” ci a cerut consulilor să respecte criteriile de prioritate.

„Criteriile pe baza cărora echipele consulare stabilesc prioritatea sunt: grupurile școale cu copii neînsoțiți și cazurile medicale. În ceea ce privește nevoia fiecărui părinte ca propriul copil să ajungă în siguranța o înțeleg dar nu cred că trebuie să suprapunem o sfadă politică, dar avem un rol instituțional. Avem anumite criterii, grupurile școlare și cazurile medicale. Nu luăm decizii individuale. Ce pot să îi spun domnului Ponta e că vom face tot ce ține de noi să existe rute spre România și vom asigura prioritate copiilor, dar ordinea ține de vârsta copiilor”, a spus ea.

Ministra a explicat unul din criterii aplicate când vine vorba de persoane minore este vârsta acesteia.

„Un element important însă este că această prioritate, așa cum este ea în acest moment gândită, ține de ordinea inclusiv a vârstelor copiilor. Vom considera bebelușii, copiii care au o vârstă preșcolară, școlară o prioritate mai mare decât copiii care sunt de o vârstă aproape de cea a adulților. Toți copiii trebuie să fie siguranță”, a continuat ea.

Ea a mai acuzat că sunt persoane care cer prioritate pentru copiii lor, fără a-l menționa direct pe Victor Ponta.

„Miniștrii nu stabilesc un nume și prenume. Eu nu voi comenta despre cazul niciunui minor, dar criteriile au fost stabilite transparente public. Dumneavoastră ați avut acces la ele din prima zi. Ce pot să confirm este că în această perioadă, indiferent de nume și prenume, sunt părinți care cer excepții în ordinea în care sunt stabilite de exemplu aceste priorități”, a spus ea.

„Am cerut tuturor consulilor acestei țări, în toate deciziile pe care le au pentru asistența consulară, să nu țină cont de alte criterii decât cele stabilite public. Cele stabilite public, ca prioritate pentru statul român, pe care le-ați auzit și dumneavoastră de la mine, sunt cazurile medicale și grupurile de copii neînsoțitori, împreună cu școala lor”, a completat Țoiu.