Victor Ponta, propunere de premier. Cine îi va pune opțiunea pe masă lui Nicușor Dan

Înainte să intre la consultările de la Palatul Cotroceni, grupul parlamentar „Uniți pentru România” a anunțat că îi va propune președintelui Nicușor Dan să-l nominalizeze pe Victor Ponta în funcția de prim-ministru desemnat. Ponta a intrat recent în acest grup format din parlamentari care au părăsit formațiunile POT și S.O.S. România.

„Această propunere vine în contextul unei crize politice prelungite și al unei situații economice extrem de delicate, marcată de riscuri reale de degradare a ratingului suveran, presiune asupra cursului valutar, inflație persistentă și erodarea puterii de cumpărare a milioane de familii românești. Președintele Nicușor Dan a atras în mod repetat atenția asupra pericolului unei căderi economice care ar afecta direct cetățenii”, a transmis grupul parlamentar, într-un comunicat de presă.

Răzvan Mirel Chiriță, liderul „Uniți pentru România”, a afirmat că grupul pune România pe primul loc, „mai presus de orice calcul politic”.

„Data trecută, în fața domnului Președinte, am declarat că Uniți pentru România va susține propunerile formulate de Cotroceni pentru deblocarea situației. Am confirmat cuvântul dat și demonstrăm consecvența poziției noastre: punem România pe primul loc, mai presus de orice calcul politic”, a declarat Răzvan Mirel Chiriță, citat de Agerpres.

Grupul parlamentar consideră că „România are nevoie, acum mai mult ca oricând, de profesioniști cu rezultate dovedite”.

„Domnul Victor Ponta a fost votat de peste 1,3 milioane de cetățeni la ultimele alegeri. Este un politician cu experiență vastă la cel mai înalt nivel, care a condus Guvernul în perioade dificile, demonstrează capacitatea de a coagula forțe politice diferite și cunoaște în profunzime mecanismele administrației publice și dosarele europene. România are nevoie, acum mai mult ca oricând, de profesioniști cu rezultate dovedite”, menționează sursa citată.

Uniți pentru România a mai transmis că este „o forță prooccidentală fermă, care militează consecvent pentru menținerea și consolidarea poziției României în NATO și în Uniunea Europeană” și susține „fără echivoc direcția euro-atlantică a țării ca pilon esențial al securității naționale și al dezvoltării economice”.

„Nu avem orgolii de grup, ci propunem o soluție concretă și responsabilă. Suntem deschiși dialogului și invităm toate formațiunile politice să propună un candidat mai bun care să îndeplinească criteriile de experiență, competență și capacitate de unire. Prioritatea noastră este formarea rapidă a unui Guvern stabil care să acționeze pentru români”, a precizat Răzvan Chiriță.

Conform calendarului anunțat de Administrația Prezidențială, grupul parlamentar UPR intră în această după-amiază, de la ora 17:00, la consultările cu șeful statului, demarate în urma respingerii guvernului Adrian Veștea de către Parlament luni seară.

Urmăriți LIVETEXT pe HotNews consultările de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier.

Într-o postare pe Facebook, Victor Ponta a mulțumit pentru propunerea făcută. „Bineînțeles că, dacă mi se va cere, așa cum am făcut și în 2012, nu voi refuza niciodată să îmi asum poziții sau responsabilități pentru binele României!”, a afirmat fostul premier, care în trecut a fost și președinte al Partidului Social Democrat (PSD).

„Uniți pentru România” (UPR) este un grup parlamentar constituit în primăvara acestui an și are 15 membri.