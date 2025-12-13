Victor Ponta, reacție după protestele legate de mărturiile din filmul Recorder

„Dacă tot nu sunt în stare să dea poporului pâine – au repornit Circul!”, a reacționat fostul premier Victor Ponta, în prezent deputat, după dezvăluirile din documentarul Recorder despre starea justiției din țara noastră și valul de proteste declanșat în urma acestora.

Fostul șef al Executivului acuză actuala coaliție aflată la guvernare că a relansat conflictele politice pentru a distrage atenția de la dificultățile economice cu care se confruntă românii.

„În 2025 am pierdut cu toții aproximativ 10% din salarii, pensii și venituri, din cauza inflației. În 2026 nu vom primi absolut nimic în plus la salarii, pensii sau venituri care să acopere această pierdere produsă de inflație. Mai mult, vom pierde suplimentar, peste efectele inflației (care va continua), prin taxe mai mari pe proprietate, creșterea taxelor locale, majorarea impozitelor pe dividende, accize mai mari și, foarte probabil, o nouă creștere a TVA”, a scris deputatul, într-un mesaj publicat vineri pe pagina lui de Facebook.

Conform lui Ponta, aceste „probleme reale ale vieții de zi cu zi afectează aproximativ 90% din populație”.

Ponta îi ia în vizor pe Kovesi, USR, procurorul „Portocală” și Danileț

„Există însă și un segment de circa 10% dintre români care lucrează în multinaționale sau sunt «influenceri», ONG-iști, activiști ori parte a unei prese de propagandă. Aceștia nu pierd nimic, pentru că, în realitate, plătesc puține taxe și impozite, nu își fac cumpărăturile în România, primesc bani neimpozitați din diverse fonduri ale Guvernului României sau ale Uniunii Europene și sunt conectați mai degrabă la viața din Paris, Bruxelles sau Dubai (sau la cafenelele și restaurantele scumpe din centrul Bucureștiului și al Clujului)”, mai afirmă politicianul.

În mesajul său, Ponta trimite săgeți și către fosta șefă DNA, Laura Codruța Kovesi, care acum conduce Parchetul European, dar și către USR sau către fostul judecător Cristi Danileț.

„Acești 10% au alte preocupări: în ce funcții și sinecuri mai pot fi promovați de USR și cum pot fi readuși Kovesi și (procurorul) Portocală la conducerea DNA, pentru a «decapa» politicienii și a le face dosare judecătorilor care nu acceptă să devină «plutoane de execuție» pentru adversarii politici și pentru oamenii de afaceri români. Sau să îi readucă pe Livia Stanciu, Ionuț Matei sau Danileț care să «dea circ la popor» dacă tot nu sunt în stare să «dea pâine»”, a acuzat fostul premier.

Concluzia acestuia este că „cele două Românii nu se mai confruntă direct – ele devin, pur și simplu, paralele”.

Vineri seară, câteva mii de oameni au protestat în Piața Victoriei din Capitală, în urma dezvăluirilor din documentarul „Justiție Capturată”, publicat marți de Recorder, despre problemele din sistemul judiciar autohton.

Manifestanții au scandat „Respect, Raluca!”, făcând referire la discursul judecătoarei Raluca Moroșanu de la Curtea de Apel București. Protestatarii au avut mesaje și pentru șefa ICCJ, Lia Savonea: „Justiție fără telefoane”, „Demisia”, „Ce face Lia cu justiția? Apără corupția”, „Lia, Lia, te sună pușcăria”, „Noi vrem dreptate, nu imunitate”.

Ei au venit cu pancarte pe care scria: „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, „Justiție, nu corupție”, „Împușcați, bătuți, gazați, niciodată resemnați”, „De la tinerețe pân’ la bătrânețe, ne-ați ținut numai prin piețe”, „Toți pentru Justiție”.

Manifestanții au cerut demisia Liei Savonea (șefa ICCJ), a ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, a ministrului Justiției, Radu Marinescu, precum și cea a procurorului-șef al DNA, Marius Voineag.

Proteste similare au mai avut deja miercuri, a doua zi după publicarea documentarului „Justiție capturată” realizat de Recorder, precum și joi.

Publicația de investigație a publicat marți seară un film despre starea justiției din România, fenomenul prescrierilor, dar și efectele centralizării puterii la nivelul „unor magistrați care coabitează cu politicienii”.

În ancheta Recorder, au fost intervievați procurorul militar Liviu Lascu, Crin Bologa, fostul procuror-șef al DNA între perioadele Laura Codruța Kovesi si Marius Voineag, dar și o procuroare din DNA și o judecătoare de la Curtea de Apel, care au vorbit sub anonimat.

Investigația Recorder a evidențiat dosare concrete în care inculpați conectați politic sau foarte puternici pe planul afacerilor, precum Marian Vanghelie, Cristian Burci sau Puiu Popoviciu, au beneficiat de procese întinse până la prescriere.

Prelungirea proceselor s-a realizat prin schimbarea completurilor de judecată de către conducerea instanțelor, inclusiv schimbarea în momentul în care urma să se pronunțe sentința.

Peste 800 de magistrați, mesaj de solidaritate

Până vineri seară, peste 800 de magistrați au semnat un mesaj prin care s-au solidarizat cu colegii lor care au făcut dezvăluirile din documentarul Recorder.

Lista este deschisă de fosta șefă a DNA Laura Codruța Kovesi, urmată de șase judecătoare de la Curtea de Apel București (CAB) și de alți 9 magistrați pensionari de la aceeași instanță și de la Înalta Curte. Pe listă se află 33 de magistrați de la Curtea de Apel București.

Pe lista celor care s-au ridicat împotriva „justiției capturate” mai sunt și 18 procurori de la DNA și 61 de la DIICOT.

Semnatarii sunt judecători și procurori de la mai multe instanțe și parchete din țară, între care Brașov, Iași, Arad, Baia Mare, Sibiu, Oradea, Satu Mare.

În mesajul lor, judecătorii și procurorii spun că „tăcerea nu este o opțiune atunci când valorile profesiei sunt puse în pericol”.

„Ne exprimăm public solidaritatea cu magistrații care au avut curajul de a denunța problemele și presiunile din sistemul de justiție. Adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate. Tăcerea nu este o opțiune atunci când valorile profesiei sunt puse în pericol. Totodată, subliniem că aspectele semnalate nu sunt izolate. Disfuncționalități profunde și sistemice persistă, iar asumarea lor este esențială. Justiția are nevoie nu doar de curaj, ci și de o reformă reală, onestă, pentru a putea rămâne liberă, dreaptă și credibilă – în slujba cetățeanului”, afirmă semnatarii.