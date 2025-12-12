Victoria Beckham: „Mi se spunea că sunt înceată la minte, dar eu aveam discalculie”. Ce este și cum îți dai seama dacă și copilul tău o are

De multe ori, profesorii și părinții nu știu că dificultatea unui copil de a înțelege matematica are o cauză atât de profundă. FOTO: Shutterstock

Recent, discalculia, o tulburare reală de înțelegere și învățare a matematicii, a ajuns în atenția publică după ce Victoria Beckham a vorbit deschis despre propria ei experiență. Mărturisirea ei, făcută în cadrul unui podcast, ridică o întrebare importantă pentru mulți părinți: „E posibil ca și copilul meu, care are dificultăți de învățare, să sufere de o astfel de tulburare?”

În octombrie 2025, când Victoria Beckham a fost invitată la podcastul Call Her Dadd, a mărturisit că, în școală, a fost frecvent victima hărțuirii colegiilor, mai ales din cauza dificultăților de învățare pe care le avea și care atunci nu erau diagnosticate. Beckham a aflat, abia la maturitate, că, de fapt, suferea de discalculie. „Atunci, îmi spuneau doar că sunt înceată la minte”, a mărturisit ea.

Ce este discalculia și care sunt semnele acestei tulburări?

Discalculia, care afectează în jur de 7% dintre copii, este o tulburare de învățare care presupune dificultăți în a înțelege, a procesa și a utiliza concepte matematice. Citată de parents.com, Sandra Elliott, creatoarea unui program multisenzorial de matematică pentru elevii care întâmpină dificultăți la această materie, explică faptul că discalculia afectează rețelele din creier responsabile de procesarea numerică.

Semnele apar de obicei în copilărie, iar Sandra Elliott spune că părinții le pot observa devreme. Discalculia se manifestă adesea prin dificultăți în înțelegerea numerelor și a valorii lor, în reținerea sau înțelegerea conceptelor matematice de bază, precum și dificultăți în efectuarea mentală a calculelor. Alte simptome pot include dificultăți în estimarea dimensiunilor, a timpului sau a direcțiilor. Pe măsură ce copiii cresc, ei pot avea dificultăți și în a număra restul sau în a calcula reducerile și prețurile promoționale.

