VIDEO 15 antreprenori de top din România și-au imaginat viitorul afacerilor lor, indiferent de cine câștigă alegerile duminică. Elementul care nu a lipsit din răspunsurile lor

„Cum vă vedeți afacerea într-o președinție George Simion sau Nicușor Dan?”. Aceasta este întrebarea pe care au primit-o de la HotNews 15 antreprenori care au afaceri cu sute de milioane de lei și cu mii de angajați. În răspunsurile tuturor se regăseşte dorința ca România să păstreze direcția europeană.

Instabilitatea economică şi politică se află printre îngrijorările celor mai mulţi dintre antreprenorii români care fac parte din organizaţia Romanian Business Leaders. Un sondaj intern, la care au răspuns 417 de antreprenori, arată o nervozitate mare în rândul acestora. Iar în eventualitatea unor decizii care deturnează România de la angajamentele sale europene și occidentale, mulți dintre ei anticipează că vor fi nevoiți să recurgă la concedieri pentru a proteja sustenabilitatea afacerilor, arată fundaţia într-un comunicat.

HotNews.ro a întrebat 15 dintre oamenii de afaceri prezenţi la Summitul Romanian Business Leaders, care a avut loc pe 7-8 mai, cum îşi imaginează viitorul afacerii lor în cazul în care George Simion va câştiga preşedinţia României şi în cazul în care preşedintele statului va fi Nicuşor Dan.

Au răspuns antreprenori din domenii precum sănătate, IT&C, transport, farmaceutic, consultanţă, resurse umane, patiserie sau cafea de specialitate. În total, ei au aproximativ 7.200 de angajați.

Felix Pătrăşcanu, Fan Courier: „Fundamentul pentru business e democraţia. În lipsa democraţiei, sunt doar „combinaţii”.

Cifră de afaceri: 1.234.490.793 lei (în 2023)

Număr angajaţi: 3,833

„Sper din tot sufletul să rămânem deschişi către Uniunea Europeană şi cu o uşă deschisă pentru SUA, pentru că împărtăşim aceleaşi principii şi aceleaşi idei. Business-urile noastre sunt mufate la toată economia occidentală. De acolo vin lucrurile pe care am învăţat să le facem. Ne-am dorit Occident foarte mult timp, am învăţat să facem business pe calea occidentală, având valorile occidentale. Or, dacă nu le păstrăm, va trebui să ne resetăm. Dar nu ştiu dacă ne dorim această resetare. Să ne resetăm spre ce sistem? E foarte important…

Înainte de afacerile noastre va trebui să ne gândim şi la libertatea noastră. E ingredientul care ne poate duce la inovaţie şi, dacă nu ai acest fundament, e foarte dificil să faci business. Eu cred că fundamentul pentru business este democraţia. În lipsa democraţiei, nu mai e business, sunt doar „combinaţii”.

„Indiferent cine câştigă, tot avem probleme îngrozitoare”

Nu ştiu dacă a înţeles toată lumea lucrul ăsta, dar antreprenorii nu lucreză doar pentru ei. Ei creează ecosisteme pentru a genera insule de bunăstare. Eu plec din business-ul meu acasă cu un profit de 5%, din care trebuie să las şi pentru viitoarele investiţii. Restul banilor sunt ai societăţii. Îi împărţim toţi! Nu vrem noi felia mare a tortului. Numai că, pentru a crea bunăstare, trebuie creat un cadru de libertate – adică, manifestarea inovaţiei şi dezvoltarea business-ului.

Noi suntem învăţaţi cu crizele, numai că în cazul schimbării atât de dramatice a unui sistem, lucrurile se estompează al naibii de tare. Şi, să ne înţelegem, indiferent cine câştigă, noi tot avem un deficit de 9%, tot avem probleme îngrozitoare. Iar aceste probleme se datorează în mare parte clasei politice, indiferent de ce curent e, că e de dreapta, de stânga sau de centru. Poate că e şi vina noastră, poate că n-am intervenit la timp, poate că, prin proiectele noastre, nu am tras de mânecă pe cine trebuia, poate că nu ne-am implicat atât cât a trebuit.

Suntem o societate, iar politicienii sunt extensiile noastre, alese pentru a ne reprezenta. Sunt oameni la fel ca noi, am învăţat la aceleaşi şcoli, am cumpărat de la aceleaşi magazine şi am trăit în aceeaşi societate. Adică, n-aş da vina doar pe politicieni. Dar, vedeţi, societatea se dezvoltă. Oamenii de business au început să facă afaceri şi în afara României, au început să cucerească pieţe. Cât de tare s-a dezvoltat clasa politică?”

Mihai Marcu, MedLife: „Avem un plan de criză”

Cifră de afaceri: 636.435.030 lei (în 2023)

Număr angajaţi: 1.777

„Un antreprenor trebuie să se adapteze la orice situaţie. Dar sigur că prefer să avem un drum european şi o economie de piaţă funcţională. E principalul argument pentru a putea să faci performanţă în business.

Pe de altă parte, până şi în perioadele mai dificile, în care lucrurile se schimbă de la o zi la alta, cred că antreprenorii au o flexibilitate mai mare. Iar cei care au încercat să se pregătească înainte de astfel de alegeri sau de evenimente importante au un avantaj. Sigur, asta în condiţii de economie de piaţă şi în condiţii în care nu există alunecări fiscale semnificative. Noi avem un plan de criză. Am făcut diverse scenarii de creştere a taxelor, încă de la începutul bugetului din acest an.

Eu nu cred în aceaste schimbări majore. Am văzut foarte multe declaraţii care mai de care. Nu cred în ele. România este o ţară democrată, cu alegeri libere, şi cred că românii îşi vor găsi locul şi momentul.”

Dragoş Dinu, Sun Wave Pharma: „Strategia pe care noi o avem rămâne aceeaşi”

Cifră de afaceri: 419.365.983 lei (în 2023)

Număr angajaţi: 413

„Într-unul dintre scenarii, lucrurile nu se vor schimba foarte mult, exceptând discuţia despre consolidare fiscală inevitabilă. În ambele scenarii, însă, va fi un impact fiscal în business.

În cazul Simion, cuvântul este impredictibil. N-aş putea acum să spun care vor fi implicaţiile, dar sunt convins că în primă fază va fi nevoie de mult mai mult efort pentru a ne ajusta. Nu văd schimbări majore pe termen scurt, dar pe termen mediu şi lung, în scenariul Simion, este destul de complicat să facem proiecţii.

Strategia pe care noi o avem rămâne aceeaşi: de a ne extinde în regiune. Până la urmă, dacă într-una dintre ţări există convulsii, e bine să ai o dispersie în cât mai mult pieţe, pentru a echilibra business-ul.

Tocmai am deschis un birou în Cehia, am acoperit toată fosta Iugoslavie, am făcut o achiziţie recentă în Bulgaria. Deci a face business în Balcani oricum e o provocare. Sigur că noi ne putem descurca şi cu provocările din România, dar preferabil ar fi să nu mai avem un cui în talpă, dincolo de cele pe care le avem deja în regiune.”

Sergiu Neguţ, Fintech OS: „Avem deja un oarecare dezechilibru”

Cifră de afaceri: 85.913.989 lei (în 2023

Număr angajaţi: 179

„Eu cred că e evident că suntem într-o perioadă în care se fac nişte alegeri şi că alegerile aceste or să determine foarte agresiv modul în care se schimbă lucrurile în perioada care urmează. Şi e destul de clar că, în ambele scenarii, nu vorbim de o continuitate.

Avem deja un oarecare dezechilibru, care vine din instabilitatea guvernamentală care s-a instalat deja. Eu cred că e foarte important ca, indiferent cine iese preşedinte, să ajungem la o stabilitate guvernamentală extrem de repede, ca să putem să controlăm o economie puternic dezechilibrată. Chestiunea echilibrului bugetar trebuie reglată destul de repede, iar pentru asta ne trebuie un guvern stabil.

Noi, Romanian Business Leaders, credem că business-ul românesc nu are decât de câștigat din integrarea în Spaţiul Economic European, în contextul garanțiilor de securitate atlantice.

Cred că singuru lucru sub semnul întrebării e nivelul de stabilitate politică, de coerenţă, de reprezentare şi de dialog cu creditorii, ca să putem susţine, în perioada următoare, o tranziţie către un nou echilibru. Nu cred că economia e fragilă, cred că doar situaţia politică e fragilă.”



Oana Botolan, CTeam Romania: „Urmează o perioadă foarte grea”

Cifră de afaceri: 6.301.089 lei (în 2023)

Număr angajaţi: 82

„Lucrez în domeniul resurselor umane şi toată această perioadă este incredibil de dificilă atât pentru angajatori, cât şi pentru angajaţi. Cele două scenarii sunt ambele cu emoţii. Dar, pentru business-ul din domeniul resurselor umane, scenariul care nu se duce spre Vest este unul infricoşător.

Suntem puternici ca antreprenori, am trecut prin momente dificile, prin crize economice, prin pandemie. Companiile din jurul nostru au nevoie de direcţia europeană. Sau măcar să ne lase pe noi, antreprenorii din mediul privat, să continuăm să creştem cu valorile acestea sănătoase şi puternice, care ţin de muncă, cinste, comunitate.

Orice antreprenor are în acest moment scenariile pregătite. Nu ne-am aşteptat să fie un an uşor. Suntem conştienţi de faptul că urmează o perioadă grea din punct de vedere economic. Dar, atâta timp cât simţim că avem susţinere, că există un mediu în care să putem contrui, ne vom duce business-urile mai departe.



Dan Ştefan, Autonom: „Nu ne luăm jucăriile şi plecăm”

Cifră de afaceri: 818.245.399 lei (în 2024)

Număr angajaţi: 545

„Noi ne-am obişnuit să facem scenarii, mai ales după pandemie. Eu cred că anul acesta va fi o aterizare dură a economiei şi ne pregătim pentru ea. Între cele două scenarii electorale, cred că cel în care vin cei mai populişti, mai extremişti la putere este unul negativ pentru economie pentru că sunt mai puţin pregătiţi şi, cel puţin declarativ, au nişte abordări anti-business. Ne vom adapta şi la acest scenariu, cu siguranţă. Nu ne luăm jucăriile şi plecăm. Ce nu vom face este să ne îndreptăm spre un model oligarhic, în care să facem business cu statul, să fim preferaţii sistemului. Nu, noi facem un business curat şi-l vom face în orice context.

Pentru orice criză, sunt două aspecte: ce faci înainte şi ce faci când începe să te lovească. Noi am fost foarte atenţi cu resursele. Nu suntem îngrijoraţi financiar, dar suntem îngrijoraţi pentru context, pentru clienţii noştri, pentru parteneri, pentru România, pentru capacitatea şi costul de finanţare. Dar credem că avem capacitatea de a ne adapta, atâta timp cât avem voie să funcţionăm.

Evident că am prefera scenariul în care avem parteneri de dialog şi cu care ne înţelegem, având aceleaşi principii democratice. Eu nu sunt atât de pesimist că mediul de afaceri nu-şi va face vocea auzită, pentru că fără bani e cam greu să faci ceva pe lumea asta, oricât ai fi de populist.



Laura Florea, Point PA&PR: „Să nu ne deraieze de la parcursul european”

Cifră de afaceri: 5.058.197 lei (în 2023)

Număr angajaţi: 19

„Îmi pun încrederea în rezilienţa economiei noastre în orice din cele două scenarii. Sunt de 35 de ani în business-ul în care mă aflu şi cred că le-am văzut pe toate. Aşa că orice va veni peste noi, sunt sigură că noi vom fi rezilienţi şi vom rezista, pentru că ne putem adapta. Ne descurcăm noi, cum se zice la români.

Economia simte însă aceste instabilităţi politice, aceste tulburări politice. Este foarte important să avem o guvernare stabilă mai întâi de toate şi e important ca aceasta să fie proeuropeană.

Indiferent ce se întâmplă în piaţa noastră politică şi economică, trăim nişte vremuri sub imperiul unor mişcări geopolitice de-a dreptul tectonice. Se schimbă lumea în jurul nostru cu totul! Avem nevoie de rezilienţă şi de flexibilitate şi, în ultimii ani, cred că am reuşit să ni le construim.

De la viitorul preşedinte aştept să nu ne deraieze de la parcursul nostru european, pentru UE a fost şansa noastră istorică de a progresa. Nu este o întâmplare a vieţii că am dublat PIB-ul în ultimii 10 ani. Am fost ajutaţi să facem asta. Europa a investit în România extraordinar de mulţi bani şi de multe eforturi. Este foarte important să ne menţinem pe acest parcurs şi, dacă nu deraiăm, vom rezista orice-ar fi.”



Mihai Coca-Cozma, Metropolitan Life: „E foarte greu să angajezi, să faci o planificare”

Cifră de afaceri: nedeclarată

Număr angajaţi: 127

„Eu cred că în ambele scenarii afacerea pe care o conduc va merge destul de bine, pentru că neclaritatea e bună pentru antreprenorii care pot profita de oportunităţi.

Principalele temeri sunt legate de rata de schimb valutar, care poate influenţa tot ce e legat de facturile pe care trebuie să le plătim, şi de faptul că această tranziţie se desfăşoară foarte greu, aşa că nu se vor lua decizii important privind zona de afaceri. Această neclaritate creează provocări, pentru că e foarte greu să angajezi, să-ţi faci un buget, o planificare.”

Andrei Ristea, Trend Consult: „Ne aşteptăm ca business-urile să se contracte cu 30-40%

Cifră de afaceri: 22.627.559 lei (în 2023)

Număr angajaţi: 18

„Avem un scenariu pro-european, în care banii de la UE continuă să vină şi companiile mari continuă să investească în România. De aceea ne uităm cu interes către orice forţă ne ţine pe noi aproape de Europa şi pe partenerii noştri internaţionali prezenţi aici.

Celălalt scenariu, izolaţionist, este catastrofal. Ne aşteptăm ca business-urile să se contracte cu 30-40%, în cazul în care ne îndepărtăm de direcţia europeană. Or, asta înseamnă că nu mai vorbim de micşorarea profitului, ci despre ajustări de strategie a business-ului. Eu cred că cu domnul Simion preşedinte e foarte posiil să se întâmple asta.”



Cristi Chiţu, Patiseria Tineretului: „Vorbim de disponibilizări şi chiar de faliment”

Cifră de afaceri: 14.147.905 lei (în 2023)

Număr angajaţi: 66

„Indiferent cât de bune ar fi deciziile pe care eu le-aş lua în interiorul companiei, factorul politic contează foarte mult.

Afacerea pe care o conduc de peste 13 ani se finanţează de la bănci. Băncile stabilesc împrumuturile şi dobânzile în funcţie de cum merge economia, dar şi în funcţie de predictibilitatea politică din ţară. Drept urmare, în momentul în care noi avem un parcurs european început din 2007, iar acest parcurs se întrerupe dintr-o dată, evident că afacerea mea va fi afectată de această întrerupere. Dobânzile vor creşte, cursul euro va creşte foarte mult, cheltuielile din interiorul companiei vor creşte, dreptul urmare compania mea va suferi. Dacă compania va suferi, nu putem vorbi de profit, stabilitate, siguranţă. Ci, din contră, vorbim de disponibilizări şi chiar de faliment.

Din punctul meu de vedere, cred că a sosit momentul ca, după 35 de ani de la Revoluţie, să alegem oameni care au dovedit că pot schimba lucrurile în bine, că ne pot aduce stabilitate, predictibilitate şi siguranţă. Nu mai avem nevoie de schimbări de fiscalitate peste noapte, de promisiuni care nu pot fi probate în practică.

Noi nu trebuie să reinventăm roata. Suntem membri UE. Acolo există state care au dovedit că se pot face lucruri într-un anume fel. Noi ar trebui să preluăm de acolo ce au făcut bine, să adaptăm la situaţia României şi să implementăm. Nu e complicat. Dar trebuie voinţă politică, trebuie să avem lideri cu viziune şi un preşedinte care să-şi dorească un parcurs proeuropean.”

Sergiu Iordache, DSV: „Suntem în expectativă, am îngheţat totul. Apoi sperăm că ne vom recalibra”

Cifră de afaceri: 136.416.926 lei (în 2023)

Număr angajaţi: 131

„Este evident că politicul influenţează foarte mult business-ul. Predictibilitatea e importantă, astfel încât să ne putem construi un plan, să nu fim pompieri. Acum suntem într-o perioadă similară cu ce s-a întâmplat în noiembrie-decembrie 2024, când am îngheţat totul. Suntem într-o expectativă, iar apoi sperăm că ne vom recalibra în funcţie de rezultat.

Vom continua să facem business şi ne vom adapta. Noi ne menţinem planurile, vrem să creştem, dar sunt lucruri noi şi pentru noi. Le povestim colegilor din afară că suntem optimişti şi că sunt oportunităţi, dar nu ne putem ascunde îngrijorările.”

Marius Bostan, partner la DDS Diagnostic: „Cred că va fi o criză economică majoră”

Cifră de afaceri: 11.726.523 lei

Număr angajaţi: 26

„În scenariul în care România îl are preşedinte pe George Simion, cred că va fi o criză economică majoră, pentru că se pierde credibilitatea antreprenorilor şi a investitorilor în viitorul României. Chiar apartenenţa noastră la comunitatea europeană şi relaţia noastră cu ţările civilizate.

Deci, cred că ratingul României se va prăbuşi. Leul îşi va pierde valoarea, mărfurile vor scădea, pensionarii vor fi primii afectaţi, spitalele nu vor mai avea suficienţi bani, vom intra în sfera de influenţă a ruşilor, se vor pierde locuri de muncă şi probabil nici nu vom mai putea în alte ţări pentru locuri de muncă. Sunt deja oameni care au anunţat că se retrag din România, sunt antreprenori care vor pleca! Majoritatea oamenilor de afaceri sunt îngrijoraţi de perspectiva ca George Simion să ajungă preşedinte.

Nici în situaţia în care-l vom avea pe Nicuşor Dan preşedinte nu va fi simplu, pentru că există deja un deficit bugetar îngrijorător. Eu sunt acţionar în mai multe afaceri şi cred că vom avea de suferit. Vom încerca să rezistăm.”



Angela Roşca, TaxHouse: „Mă tem de concedieri, de blocarea investiţiilor”

Cifră de afaceri: 11.753.826 lei (în 2024)

Număr angajaţi: 16

„Consultanţii fiscali au de lucru şi când economia merge bine, şi când merge rău. E clar însă că sunt scenarii în care economia va merge foarte prost şi cred că nu va fi vreo afacere care să nu fie afectată. Nu mă gândesc doar la scăderi de venituri şi profituri, ci mă tem de concedieri, de blocarea investiţiilor, de diminuarea creşterii, de stagnarea sau de scăderea economiei. Şi asta vine pe fondul situaţiei economice nu neapărat dificile a României, ci pe fond geopolitic, pe fondul încrederii investitorilor în România.

Capitalul e un animal foarte sperios. Oamenii de afaceri preferă să lucreze într-un mediu predictibil, în care să-şi facă un plan şi să-l implementeze. Iar asta depinde de instabilitatea politică şi de incertitudinea politicilor economice pe care un viitor guvern le poate implementa. Şi sigur că un viitor guvern, în acest moment, depinde de un viitor preşedinte.”

Simona Croitoru, Saint Roastery: „Nu pare să fie foarte roz viitorul”

Cifră de afaceri: 3.062.678 lei (în 2023)

Număr angajaţi: 5

„Pot să spun deja ce se întâmplă în afacerea mea din domeniul cafelei de specialitate: cursul euro, care s-a modificat foarte mult comparativ cu ultimii ani, deja a crescut preţul cafelei la achiziţie. E doar un prim impact. Într-unul dintre scenariile prezidenţial, devine destul de sumbru.

Adică în scenariul negativ, din perspectiva mea, în care câştigătorul primului tur va ieşi preşedinte. Nu ştiu ce se va întâmpla cu angajaţii, furnizorii, cu siguranţa afacerii noastre, cu finanţările, investitorii. Nu pare să fie foarte roz viitorul în acest context.”

Dragoș Anastasiu: „România nu îşi permite conducători bizari”

În prezent, consilier onorific al președintelui interimar pentru relația cu mediul de afaceri

„Eu cred că, astăzi, noi nu ne permitem aventuri. Văd că vehiculăm Călin Georgescu prim-ministru. Poate că are foarte multe calităţi, dar a reuşit, prin campania pe care-a avut-o, să pună o ştampilă bizară asupra propriei persoane. Or, România nu cred că îşi permite acum, în această situaţie financiară, conducători bizari.

Alegerile pe care le avem acum nu sunt doar despre preşedinte. Sunt şi despre guvernare, pentru că terenul e gol, au fugit jucătorii. Aşa văd următoarele alegeri: o posibilă aventură cu un premier bizar sau o posibilă stabilitate?

Trebuie făcute foarte multe lucruri care o să doară şi avem nevoie de un premier cu forţă, care a demonstrat că a făcut ceva, care are credibilitate. Şi avem acest om. Sigur că vom merge mai departe, dar mi-aş dori să nu mergem într-un mod bizar, într-o aventură. Mi-aş dori să mergem cu o schimbare, dar să înţelegem că avem nevoie de francezi, nemţi, americani. Trebuie să zguduim statul român, pentru că nu mai merge aşa. Nu va fi uşor, dar cred că avem puterea să facem lucrul asta, să mergem împreună mai departe.”