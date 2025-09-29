VIDEO. Ninge ca-n povești în câteva localități și zone montane din România

Temperaturile mai scăzute ca de obicei în această perioadă au adus și primele ninsori din această toamnă.

La Mădăraș, în județul Harghita, s-a așternut zăpada, potrivit imaginilor postate pe Facebook de pagina Meteoplus. Imaginile sunt de fapt niște capturi de pe un webcam din mica comună de 2.000 de locuitori, acolo unde ningea în continuare luni dimineața. Comuna e situată la o altitudine de aproape 700 de metri, la poalele estice ale Munților Harghitei și la cele vestice ale Munților Ciucului.

Până la Miercurea Ciuc sunt 17 km. Imagini live din Mădăraș pot fi urmărite aici.

Luni dimineața, în jurul orei 10.00, la Miercurea Ciuc se înregistrau 7 grade Celsius.

A nins și în munții Parâng-Șureanu, potrivit imaginilor de pe un alt webcam.

O altă zonă în care ningea luni dimineața.