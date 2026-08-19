VIDEO A treia companie din lume care recuperează cu succes o rachetă pe care a lansat-o, după SpaceX și Blue Origin

Startup-ul chinez LandSpace a recuperat miercuri prima treaptă a rachetei sale „Zhuque-3”, alăturându-se astfel SpaceX și Blue Origin ca singurele companii private care au reușit să aterizeze un propulsor de clasă orbitală și reducând astfel decalajul Chinei față de SUA în domeniul rachetelor reutilizabile, transmite Reuters.

Capacitatea de a recupera și reutiliza un propulsor este esențială pentru reducerea costurilor și pentru facilitarea plasării sateliților pe orbită, transformând explorarea spațială într-o activitate comercială viabilă, similară aviației civile. Propulsorul, echipat cu motoarele rachetei, este considerat în general cea mai valoroasă componentă a acesteia.

Noua reușită a avut loc în cadrul celei de-a doua încercări a LandSpace de a ateriza prima treaptă a rachetei „Zhuque-3”, – o rachetă din oțel inoxidabil prezentată de LandSpace drept un răspuns la racheta „Falcon 9” a companiei SpaceX.

Racheta „Zhuque-3”, cu o înălțime de 66,1 metri, a fost lansată din nord-vestul Chinei, iar prima treaptă – sau propulsorul – dotată cu nouă motoare, a revenit la un punct de aterizare din provincia Gansu, la 390 km sud-est de rampa de lansare, potrivit presei de stat de la Beijing.

MISSION SUCCESS | ZhuQue-3 Y2 Reusable Launch Vehicle Achieved Full Success in Orbital Insertion and First-Stage Recovery



On August 19, 2026, at 07:35 (UTC+8), the ZhuQue-3 (ZQ-3) Y2 reusable launch vehicle lifted off from the Dongfeng Commercial Space Innovation Pilot Zone.… pic.twitter.com/fshijOxgtc — LandSpace (@LandSpace_Tech) August 19, 2026

Aterizarea va întări probabil încrederea investitorilor care urmăresc faptul că LandSpace urmărește o listare la Bursa de Valori din Shanghai, pe piața tehnologică STAR Market.

LandSpace intenționează să strângă 7,5 miliarde de yuani (1,11 miliarde de dolari) printr-o ofertă publică inițială de acțiuni (IPO), pentru a susține dezvoltarea și extinderea serviciilor de lansare reutilizabile.

Compania a depus în iunie un prospect IPO actualizat la bursă, în care a precizat că urmărește să devină profitabilă până în 2029.

Cu ce e diferită racheta chineză de cea a SpaceX

LandSpace a declarat că racheta „Zhuque-3” este fabricată din oțel inoxidabil, material care oferă o rezistență mai mare la căldură și perspectiva unor costuri de producție mai mici în comparație cu corpul din aliaj de aluminiu-litiu al rachetei „Falcon 9”.

Racheta chineză funcționează pe bază de metan și oxigen lichid, combustibili care pot arde mai curat decât combinația de oxigen lichid și kerosen utilizată de „Falcon 9”.

Racheta poate transporta 14,2 tone metrice pe orbita joasă a Pământului într-un zbor fără întoarcere, comparativ cu capacitatea de transport de 22,8 tone a rachetei „Falcon 9”, potrivit LandSpace.

Startup-ul chinez își propune ca propulsorul „Zhuque-3” să poată fi reutilizat de până la 20 de ori. SpaceX efectuează în jur de 150 de lansări pe an cu „Falcon 9”, adică în jur de trei lansări pe săptămână, și își reutilizează propulsoarele de zeci de ori.

A doua rachetă aterizată cu succes de China în tot atâtea luni

Lansarea de miercuri a marcat a patra încercare a Chinei de recuperare a unui propulsor orbital. LandSpace a scris istorie în decembrie 2025, devenind prima entitate chineză care a efectuat un test al unei rachete reutilizabile.

Racheta a ajuns pe orbită conform planului, însă prima sa treaptă nu a reușit să efectueze o aterizare controlată.

Câteva săptămâni mai târziu, China a lansat „Long March 12A”, o rachetă dezvoltată de compania de stat CALT. Racheta a ajuns de asemenea pe orbită, dar a eșuat în tentativa de recuperare.

Însă China a testat cu succes chiar luna trecută un sistem experimental de recuperare a propulsoarelor, folosind un sistem de capturare cu plasă instalat pe o platformă maritimă plutitoare. China a devenit astfel doar a doua țară din lume după SUA care a reușit să aterizeze și recupereze o rachetă de clasă orbitală.

Racheta chineză „Long March 10B”, FOTO: Imaginechina / Sipa USA / Profimedia

Racheta „Long March 10B” a atras de asemenea comparații cu „Falcon 9” a SpaceX, compania aerospațială deținută de Elon Musk. O diferență majoră între ele ține de faptul că această rachetă chineză nu aterizează autonom pe picioare retractabile, fie pe o platformă terestră, fie pe o navă-dronă.

În schimb, ea a folosit patru cârlige ușoare pentru a se prinde de cablurile de oțel ale sistemului cu plasă de pe platforma pe care a aterizat. Beijingul susține că această inovație simplifică structura aflată la bordul rachetei, reduce masa vehiculului și mărește capacitatea de încărcătură.

A treia companie din lume care recuperează treapta unei rachete pe care a lansat-o

Odată cu noua aterizare de miercuri, LandSpace a realizat prima recuperare cu succes, de la sol și prin aterizare pe picioare, a unui propulsor orbital din China.

LandSpace intenționează să reutilizeze o primă treaptă recuperată în următoarele șase luni, un pas despre care compania spune că va pune bazele unor lansări comerciale viitoare cu frecvență ridicată și costuri reduse.

SpaceX a recuperat pentru prima dată o rachetă „Falcon 9” după un zbor orbital în decembrie 2015, iar Blue Origin, compania aerospațială fondată de Jeff Bezos, a reușit același lucru cu racheta „New Glenn” în noiembrie 2025.

China dezvoltă de aproape un deceniu tehnologii pentru rachete reutilizabile, trecând de la primele teste de plutire și manevrare la joasă altitudine la încercări în ultimii ani de recuperare a boosterelor de clasă orbitală.