VIDEO Accident aviatic grav: Un avion militar s-a prăbușit într-un campus școlar din Dhaka. Cel puțin 19 morți și 100 de răniți. „Am văzut doar foc și fum”

Cel puțin 19 persoane au murit după ce un avion de antrenament al forțelor aeriene din Bangladesh s-a prăbușit într-un campus școlar din capitala Dhaka, luni, relatează luni agențiile AFP și Reuters.

Un medic de la Institutul Național de Chirurgie Plastică și Arsuri a declarat în fața reporterilor că peste 50 de persoane, inclusiv copii și adulți, au fost internate în spital cu arsuri. Agenția AFP notează că bilanțul răniților este de cel puțin 100 de persoane.

Incidentul a avut loc la Milestone School and College, un campus în Uttara, zona de nord a capitalei Dhaka.

„Un avion de antrenament F-7 BGI al Forțelor Aeriene din Bangladesh s-a prăbușit în Uttara. Aeronava a decolat la ora 13:06 (07:06 GMT)”, a transmis departamentul de relații publice al armatei într-un comunicat.

Imagini video apărute după accident au arătat un incendiu puternic lângă o peluză, de unde se ridica un nor gros de fum, în timp ce mulțimea privea de la distanță.

Pompierii au stropit cu apă resturile contorsionate ale avionului, care părea să se fi izbit de o clădire, distrugând grilajele metalice și lăsând o gaură uriașă în structură.

Relatări tulburătoare după accidentul aviatic din Bangladesh

„Un elev de clasa a III-a a fost adus decedat, iar alți trei, cu vârste de 12, 14 și 40 de ani, au fost internați în spital”, a declarat Bidhan Sarker, șeful secției de arsuri de la Spitalul Universitar de Medicină Dhaka, unde au fost transportate unele dintre victime.

Imaginile video au mai arătat oameni țipând și plângând, în timp ce alții încercau să-i consoleze.

„Când îmi luam copiii și am ajuns la poartă, mi-am dat seama că ceva venea din spate… am auzit o explozie. Când m-am întors, am văzut doar foc și fum”, a povestit Masud Tarik, un profesor al școlii.

Muhammad Yunus, șeful guvernului interimar al Bangladeshului, a declarat că vor fi luate „măsurile necesare” pentru a investiga cauza accidentului și pentru a „asigura toate formele de sprijin”.

„Pierderea suferită de Forțele Aeriene… elevi, părinți, profesori și personal, precum și de ceilalți implicați în acest accident este de neînlocuit”, a afirmat el.

Incidentul survine la puțin peste o lună după ce un avion Boeing al Air India s-a prăbușit într-un cămin studențesc al unei facultăți de medicină din orașul Ahmedabad, India, omorând 241 dintre cele 242 de persoane aflate la bord și 19 persoane de la sol în cel mai grav dezastru aviatic din lume din ultimul deceniu.