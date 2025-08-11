VIDEO Accident cu șapte mașini pe Autostrada Soarelui, sensul spre Constanța / Cum se circulă acum spre mare

Accident cu șapte mașini pe Autostrada Soarelui, sensul spre Constanța. Foto: Captură video

Şapte mașini au fost implicate, luni dimineaţă, într-un accident rutier petrecut pe autostrada A2 Bucureşti-Constanţa. În urma accidentului, o persoană a ajuns la spital, iar traficul a fost complet blocat, anunță Centrul Infotrafic al Poliției Române.

Accidentul a avut loc la kilometrul 89, în zona localității Vâlcelele, județul Călărași, fiind implicate 7 autovehicule. În urma impactului a rezultat o victimă, care a fost transportată la spital, a transmis Centrul Infotrafic.

În urma accidentului, circulaţia rutieră a fost oprită pe ambele benzi ale sensului de mers către Constanţa, traficul fiind deviat la kilometrul 64, în dreptul localităţii Lehliu-Gară, judeţul Călăraşi.

Traficul a fost reluat în jurul orei 09.40, însă blocajul a dus la aglomerație mare.

La ora transmiterii acestei știri „se circulă în condiții de aglomerație între localitățile Lehliu-Gară și Vâlcelele, județul Călărași, pe sensul de mers către Constanța, valorile de trafic fiind ridicate”, precizează Centrul Infotrafic.