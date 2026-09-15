VIDEO Actorul care a câștigat 3 Premii Emmy pentru 3 seriale diferite, o reușită fără precedent

Matthew Rhys a câștigat luni seara la Hollywood două premii Emmy pentru interpretare în rol principal în seriale diferite, o reușită pe care niciun alt actor nu a realizat-o în cei 78 de ani de când este organizată prestigioasa gală ce recompensează cele mai bune serii TV sau produse pentru streaming, arată revista Variety. Noile premii s-au adăugat celui câștigat cu ani în urmă, el reușind astfel o altă reușită fără precedent.

Actorul galez a obținut în mod surprinzător premiul pentru cel mai bun actor în rol principal într-o producție limitată, pentru prestația sa din serialul „The Beast in Me” produs de Netflix. Mai târziu, a câștigat premiul pentru cel mai bun actor în rol principal într-un serial de comedie, pentru seria „Widow’s Bay” de la Apple TV.

Astfel, el devine prima persoană din istorie care câștigă ambele premii pentru rol principal într-o singură ceremonie. Iar, adăugând și premiul său din 2018 pentru dramă, obținut pentru serialul „The Americans” produs de FX și difuzat în streaming pe Disney+, el a devenit și primul actor de sex masculin care câștigă în toate cele trei categorii de interpretare în rol principal.

Inedit este și faptul că el a câștigat cele trei premii pentru trei seriale difuzate pe trei platforme de streaming diferite.

O seară de vis pentru actorul Matthew Rhys la Premiile Emmy din 2026

Doi actori mai câștigaseră anterior câte două premii Emmy pentru interpretare în aceeași seară, însă niciunul dintre ei nu le obținuse în categoriile de rol principal: James Earl Jones a câștigat atât premiul pentru cel mai bun actor în rol principal într-o dramă, pentru „Gabriel’s Fire”, cât și pe cel pentru cel mai bun actor în rol secundar într-o producție limitată, pentru „Heat Wave”, în 1991.

Stockard Channing a câștigat două trofee pentru cea mai bună actriță în rol secundar în 2002, pentru „The West Wing” și „The Matthew Shepard Story”. Rhys este primul care reușește această performanță ocupând simultan primul loc în două dintre categoriile principale de actorie.

Rhys, deja premiat în 2018 cu Premiul Emmy pentru interpretarea dintr-un serial de dramă, și-a completat acum colecția cu „Widow’s Bay” și „The Beast in Me”, obținând astfel toate cele trei premii Emmy pentru interpretare masculină în rol principal: dramă, comedie și producție limitată.

Este o triplă reușită pe care niciun alt actor nu o realizase vreodată. Trei bărbați au fost aproape de această performanță: Robert Young și Carroll O’Connor au câștigat premiile pentru rol principal atât la dramă, cât și la comedie, iar Andre Braugher a câștigat la dramă și la producție limitată.

Actorul galez a reușit o surpriză cu Premiul Emmy câștigat în fața lui Oscar Isaac

Singura persoană, indiferent de sex, care completase setul de trei Premii Emmy pentru dramă, comedie și serie limitată înaintea lui Rhys a fost Barbara Stanwyck. Ea a câștigat toate cele trei categorii de rol principal feminin între 1961 și 1983 – deși cel mai vechi dintre premiile ei a fost acordat înainte ca întrecerile pentru comedie și dramă să fie separate.

Printre actrițele care mai au nevoie de un singur premiu pentru a completa setul se numără Claire Danes, colega lui Rhys din „The Beast in Me”.

În categoria producțiilor limitate, Rhys a reușit surpriza cea mai mare, depășindu-l pe favoritului prezumtiv Oscar Isaac („Beef”), precum și pe Riz Ahmed („Bait”), Jason Bateman („Black Rabbit”) și Charlie Hunnam („Monster: The Ed Gein Story”). În categoria de comedie, Rhys i-a devansat pe Yahya Abdul-Mateen II („Wonder Man”), Steve Carell („Rooster”), Jason Segel („Shrinking”) și Martin Short („Only Murders in the Building”).

Actorul galez a mai avut alte două nominalizări suplimentare în calitate de producător executiv pentru ambele seriale în care joacă.