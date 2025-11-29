VIDEO Administraţia Naţională Apele Române cere declararea stării de urgență în Prahova, unde zeci de mii de oameni au rămas fără apă potabilă. Situaţia ar putea dura încă trei zile

Administraţia Naţională „Apele Române” a anunțat, sâmbătă seară, că situaţia de la barajul Paltinu, care asigură alimentarea cu apă potabilă a unei mari părţi din judeţul Prahova, este „critică”, după ploile din ultima perioadă, iar această situaţie s-ar putea prelungi în zille următoare. Instituţia anunţă măsuri urgente, inclusiv schimbarea filtrelor de la baraj, în condiţiile în care zeci de mii de oameni nu au apă potabilă. Instituţia cere autorităţilor din Prahova să declare stare de urgenţă, potrivit News.ro.

„Creşterile bruşte de debite, însoţite de o turbiditate extrem de ridicată, coroborate cu nivelurile scăzute din lac – necesare lucrărilor la golirea de fund – au generat valori care depăşesc limitele admise pentru tratarea apei brute. Din acest motiv, alimentarea cu apă a fost întreruptă temporar în localităţile alimentate din Staţia de Tratare Voila: Câmpina, Cornu, Breaza, Băneşti, Poiana Câmpina, Şotrile, Telega şi Valea Doftanei”, anunţă „Apele Române”, sâmbătă seară, printr-un comunicat.

Instituţia anunţă măsuri tehnice urgente la barajul de la Paltinu, arătând că sâmbătă specialiştii au intervenit de urgenţă pentru schimbarea filtrelor de la baraj, operaţiunea fiind una esenţială pentru reluarea evacuării controlate a apei.

„În urma acestei intervenţii, a fost posibilă repornirea uzinării cu un debit de cca 2 m³/s. Echipele tehnice monitorizează permanent nivelurile foarte ridicate ale turbidităţii, pentru a identifica momentul în care apa brută poate fi tratată în parametri corespunzători. În paralel, instituţiile convocate la sediul Prefecturii lucrează la soluţii tehnice care să permită reluarea alimentării cu apă, imediat ce valorile de turbiditate scad şi apa poate fi tratată în Staţia Voila”, precizează documentul citat.

Până la reluarea furnizării apei potabile, furnizorul de apă Hidro Prahova asigură distribuţia de apă potabilă din surse alternative, în localităţile afectate.

„În discuţiile repetate de astăzi cu DSP Prahova, Apele Române au insistat ca furnizarea apei în scop menajer, pentru utilităţi casnice, să fie reluată, având în vedere că în ţară există şi alte cazuri similare (de exemplu, Curtea de Argeş, Praid). Totodată, facem apel către alţi operatori de apă să sprijine acest demers în beneficiul populaţiei.

În acest context, Apele Române solicită autorităţilor din judeţ să ţină cont de recomandările instituției, inclusiv prin declararea unei situaţii de urgenţă, care să permită aprobarea distribuirii apei în scop menajer în localităţile afectate până la normalizarea situaţiei, respectiv până când apa va putea fi furnizată în parametri optimi de potabilitate”, mai transmit oficialii de a „Apele Române”.

Aceştia estimează, pe baza datelor din prezent, că reluarea furnizării apei potabile va fi posibilă „după minimum 72 de ore de la încetarea precipitaţiilor, cu condiţia scăderii turbidităţii la nivelurile ce permit tratarea apei în Staţia de Tratare Voila”.

Zeci de mii de oameni, fără apă potabilă în 12 localități din Prahova

Furnizarea apei potabile este total oprită în localităţile Câmpina, Breaza, Băicoi, Adunaţi, Poiana Câmpina, Şotrile, Băneşti, Brebu, Telega, Vărbilău, Aluniş şi parţial în comuna Floreşti din judeţul Prahova, situaţia fiind catalogată drept una „critică” cu impact direct asupra a zeci de mii de oameni.

„Ploile din ultimele zile au generat un nivel ridicat de aluviuni, turbiditatea a depăşit limitele admise, iar instalaţiile au intrat în blocaj tehnic. Aceste condiţii fac imposibilă tratarea apei la parametrii ceruţi de OG nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman”, a transmis, sâmbătă, Consiliul Județean Prahova.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, spune că a aflat direct de la primarii din Prahova şi Dâmboviţa că mai multe localităţi au rămas fără apă, „deși atât ESZ Prahova, cât și ABA Buzău–Ialomița și filiala Hidroelectrica au dat asigurări ferme către Ministerul Mediului că lucrările de la acumularea Paltinu se vor desfășura fără a afecta populația”.

„Faptul că zeci de mii de oameni au fost lăsați fără apă reprezintă nu doar o problemă tehnică, ci o lipsă gravă de profesionalism, inacceptabilă”, a transmis ministrul, într-un mesaj publicat sâmbătă pe pagina de Facebook.

Ea mai spune că nu vor tolerate întârzieri, ascunderi de informații sau lipsă de comunicare, fiindcă „oamenii au nevoie de apă potabilă, nu de justificări”.

„O să trimit și Corpul de Control al Ministerului Mediului pentru a verifica modul în care a fost gestionată situația și pentru a identifica persoanele vinovate pentru această situație. Doar acum câteva zile, toate autoritățile din subordinea Ministerului Mediului, dar și din subordinea Ministerului Energiei, au dat asigurări că nu vor lăsa fără apă potabilă comunitatea din respectiva zonă. Evident că trebuie să răspundă cei care nu își fac treaba corect”, subliniază Diana Buzoianu.

Ministrul mai spune că va reveni cu informații imediat ce soluția tehnică începe să fie pusă în aplicare.