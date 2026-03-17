VIDEO Adrian Câciu, derapaj nervos în Parlament. A apucat-o de braț pe președinta liberală a comisiei: „Am pus o întrebare, vreau un răspuns!”

Deputatul PSD Adrian Câciu a avut o ieșire nervoasă în comisia de buget-finanțe, marți, în Parlament, unde era dezbătut bugetul de la Ministerul Transporturilor. Fostul ministru social-democrat a început să strige și a apucat-o de braț pe senatoarea PNL Gabriela Horga, cu care avea un schimb de replici pe tema datoriilor pe care le au companiile din subordinea ministerului.

În timpul dezbaterilor de marți, Câciu, vicepreședinte al comisiei, vorbea despre cotele din arierate, care fuseseră indicate de PSD drept o sursă suplimentară de venituri. Horga, președintă a comisiei, l-a acuzat că minte când spune că un pachet de măsuri poate fi finanțat astfel, „cum ați făcut în nenumărate rânduri atunci când vorbim despre buget”.

La un moment dat, deputatul social-democrat și-a pierdut cumpătul.

„Am pus o întrebare, vreau un răspuns! Vreau un răspuns!”, a strigat Adrian Câciu la președinta liberală a comisiei, apucând-o de braț.

Dialogul dintre Gabriela Horga și Adrian Câciu

Câciu: Ca să nu ocolesc, totuși, acel atac, care m-a ocolit pe mine și v-a atacat pe dumneavoastră, domnule ministru, aduc aminte tuturor că șeful ANAF este de la PNL de peste șase ani de zile. Arieratele se recuperează de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, iar cei care îi acuză că nu pot recupera arieratele pot să cedeze agenția colegilor de la USR, care văd că sunt extraordinari, dar eu o să vreau să luăm la PSD până la urmă. Să nu mai atace cu chestiunea asta că nu ministrul Transporturilor se ocupă de recuperarea arieratelor!

Horga: Nu am zis „recuperare”, am zis „plată”. Plata e diferită față de recuperare, iar ministrul poate să dea mandat AGA astfel încât să se ia măsuri pentru a se plăti arieratele de către companiile din subordine, inclusiv măsuri de restructurare, insolvență și orice altă măsură astfel încât să poată fi plătită. Plata este diferită de recuperare și ar trebui să știți asta. Nu doar Agenția de Administrare Fiscală trebuie să facă ceva, inclusiv ordonatorul de credite. Noi, aici, discutăm despre faptul că spuneți că finanțați un pachet din așa ceva și, din nou, mințiți! Din nou, mințiți, cum ați făcut în nenumărate rânduri atunci când vorbim despre buget. Asta faceți cu acest pachet.

Câciu: Știu că nu are loc dialog între membrii comisiei. Dumneavoastră v-ați comportat acum ca un membru al comisiei…

Horga: Pentru că e întrebarea mea!

Câciu: Nu aveați drept la replică, sau, dacă voiați, cereați drept la replică și spuneați dacă este. Trebuia să fiți înlocuită ca cineva să vă acorde dreptul la replică, că nu puteți să fiți și arbitru, și jucător.

Horga: Îmi țineți lecții acum.

Câciu: Păi, da, vă țin lecția, că nu o să îmi dați mie lecții de finanțe.

Horga: Nu îmi mai țineți lecții, că doar jigniți colegii în cea mai mare parte a timpului.

Câciu (o apucă de braț pe Horga și urlă): Am pus o întrebare, vreau un răspuns! Vreau un răspuns!

Adrian Câciu nu este la primul derapaj

Miercurea trecută, în timpul audierilor din Comisia pentru politică externă din Camera Deputaților, Adrian Câciu i-a spus președintelui de ședință, deputatul Hajdu Gabor, că „este de la UDMR” și „tu nu înțelegi ce înseamnă să fii român”.

Deputatul USR Iulian Lorincz a anunțat ulterior că a depus o sesizare la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD).

Contactat vineri de HotNews, Câciu a spus că regretă derapajul și că a avut ulterior o discuție cu colegul său de la UDMR.

„Evident, a fost un derapaj pe care eu îl regret. Oricine poate sesiza CNCD și vom vedea la CNCD care este rezultatul acestei situații”, a declarat Câciu.