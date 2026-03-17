Ce urmează pentru legea bugetului pe 2026. Agendă încărcată în Parlament, după o primă zi marcată de tensiunile din coaliție

Legea bugetului de stat pentru 2026 își continuă marți, 17 martie, cursul în Parlament, când sunt programate dezbaterile din comisiile de buget. Discuțiile vor începe la ora 8:45 și se vor întinde pe tot parcursul zilei, până la 21:00, existând și posibilitatea ca acestea să fie prelungite.

Luni seară au avut loc şedinţe comune ale comisiilor de specialitate din Parlament pentru examinarea, avizarea şi depunerea avizelor la comisiile de buget-finanțe asupra proiectului de buget pentru 2026 și a bugetului asigurărilor sociale pentru 2026.

Marți urmează dezbaterile generale în comisiile de buget, iar acestea vor continua și miercuri, când, de la ora 16:00, sunt programate să înceapă și dezbaterile în plen. Parlamentul este așteptat să dea joi un vot final asupra bugetului, însă deocamdată nu a programat ora ședinței respective.

Tensiuni în coaliție pe tema bugetului

Prima zi de dezbateri parlamentare pe tema bugetului de stat a fost marcată de tensiunile dintre partidele coaliției de guvernământ, în condițiile în care atât PSD, cât și PNL au anunțat consultări interne cu privire la posibilitatea de a ieși de la guvernare.

PNL și USR au anunțat că vor susține bugetul în forma adoptată de Guvern săptămâna trecută și nu vor susține niciun amendament. În schimb, potrivit surselor HotNews, PSD a depus cel puțin șapte amendamente la bugetul de stat, chiar dacă liberalii avertizaseră în ziua precedentă că o astfel de mutare înseamnă încălcarea protocolului de guvernare.

Cinci dintre amendamente, obținute de HotNews, introduc practic în buget „pachetul de solidaritate”, cerut insistent de partid în ultimele luni.

Liberalii au avertizat că este posibilă o înțelegere între PSD și AUR pentru adoptarea amendamentelor, un scenariu care ar muta presiunea pe premierul Ilie Bolojan. Liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, a declarat luni că nu va negocia cu opoziția pe tema amendamentelor.

Consultări interne în PSD și PNL privind rămânerea la guvernare

Surse din PNL au declarat pentru HotNews că liberalii vor avea, în weekend, o ședință de Birou Politic Național în care vor stabili dacă rămân sau nu la guvernare.

În cadrul reuniunii, PNL urmează să analizeze dacă PSD a încălcat protocolul de guvernare în cele opt luni de activitate a actualei coaliții. În plus, va fi probabil și un vot pentru susținerea premierului Ilie Bolojan, au mai spus sursele.

PSD anunțase la rândul său o consultare pe tema rămânerii la guvernare. Liderul partidului, Sorin Grindeanu, a spus luni că ea va fi făcută „imediat după buget”.

„Stiți că noi am anunțat mai demult, de la începutul lunii decembrie, că imediat după buget că vom face aceea consultare internă (…). Cei aproape 5.000 de colegi din PSD, așa cum au votat intrarea, de bună-credință, în această coaliție, vor decide în cunoștință de cauză (n.r. – dacă partidul iese de la guvernare)”, a afirmat Sorin Grindeanu, luni, la Parlament.

El a evitat să spună clar dacă PSD va mai vota bugetul în cazul în care nu îi sunt adoptate amendamentele depuse la buget.

UDMR ia în calcul să voteze un amendament PSD

Csoma Botond a declarat pentru HotNews că UDMR și-ar dori să voteze amendamentul PSD privind ajutoarele pentru pensionarii cu pensii mici, dar încă nu a fost luată o decizie în acest sens.

„Așteptăm să discutăm în coaliție. Înțeleg că va mai fi o ședință a coaliției până joi, când are loc votul final pe buget. Ar fi bine să cădem toți de acord, în coaliție, pe acest amendament”, a mai declarat Csoma Botond.