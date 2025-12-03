VIDEO „Am fost ciclist 15 ani în București, dar n-am convins pe nimeni să meargă cu bicicleta”. Victor încearcă să reducă riscurile pentru bicicliști, cu aplicația Defensive Pedal

Un antreprenor român construiește o aplicație de mobil, cu inteligență artificială, prin care încearcă să reducă riscul de accidente pentru bicicliști în orașe și să-i suie în șa și pe cei cărora acum „le este frică” să meargă pe bicicletă, în traficul sălbatic din marile orașe. „Am fost ciclist 15 ani, în fiecare zi, în București, dar n-am convins pe nimeni să meargă cu bicicleta”, spune Victor Rotariu, fondatorul aplicației Defensive Pedal, la podcastul realizat de StartupCafe.

