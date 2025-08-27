VIDEO Amenzi împărțite de poliție pe o insulă din Grecia pentru un obicei popular printre turiști și localnici

O tradiție de vacanță tot mai populară pe mica insulă Sikinos din Marea Egee, unde tinerii sar în mare în momentul în care feriboturile părăsesc portul, a atras în ultimii ani atenția turiștilor, dar și a autorităților, scrie publicația elenă Kathimerini.

Mai multe clipuri care surprind un obicei estival în insula Sikinos, aflată la nord-vest de Santorini, s-au viralizat în ultimii ani pe rețelele sociale.

Imaginile arată zeci de oameni sărind de pe chei la câteva secunde după plecarea feribotului, în timp ce mulțimea de spectatori îi aclamă din port și de pe puntea navei, filmând spectacolul cu telefoanele mobile.

Dar ceea ce mulți consideră un ritual vesel este văzut ca un risc pentru siguranță de către autoritățile portuare, care au început să aplice amenzi.

„Este un fenomen îngrijorător din ultimii ani”, a declarat un oficial al Ministerului Transporturilor Maritime pentru Kathimerini. „A devenit un fel de „obicei” pentru tinerii turiști să sară în apă, ca și cum și-ar lua rămas bun de la vară”, a spus el.

Ofițerii pazei de coastă locale sunt staționați în port și emit avertismente în mod regulat.

Autoritățile au declarat că șapte sau opt participanți identificați în ultimul incident au fost amendați, iar procurorii de pe insula vecină Naxos au fost înștiințați în cazul în care sunt necesare măsuri legale suplimentare.

Oficialii spun că cel mai mare pericol nu provine de la elicea feribotului, deoarece tinerii așteaptă câteva secunde înainte de a intra în apă, ci de la curenții puternici creați la plecarea navelor.

„Aceștia pot împinge înotătorii unul în celălalt sau peste stânci și structuri portuare, provocând leziuni”, a declarat un oficial.