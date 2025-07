VIDEO Americanul care a spionat pentru armata rusă din interiorul Ucrainei a primit pașaportul rusesc la Moscova: „Este un semn de respect și recunoștință”

Daniel Martindale, un cetățean american care a ajutat Kremlinul să vizeze trupele ucrainene și care a fost apoi scos în secret din estul Ucrainei de forțele speciale ruse, a primit un pașaport rusesc la Moscova, relatează Reuters.

Televiziunea de stat rusă a difuzat marți un reportaj care îl arată pe Martindale, cu barbă îngrijită și îmbrăcat în costum și cravată, zâmbind în timp ce își primea noile documente.

„Eu, Daniel Richard Martindale, acceptând în mod voluntar și conștient cetățenia Federației Ruse, jur să respect constituția”, a declarat el în limba rusă.

„[Cu] credința că Rusia nu este doar casa mea, ci și familia mea – sunt extrem de fericit că acest lucru nu este doar în inima mea, ci și consfințit prin lege”, a spus Martindale în fața camerelor de televiziune, ridicând pașaportul rusesc.

Video of Daniel Martindale, an American man who allegedly spied on Ukrainian infrastructure in the Donetsk region for Russian intelligence for 2 years before being extracted last year, receiving Russian citizenship today (apparently). He thanked Putin. pic.twitter.com/lHQShwIK9e