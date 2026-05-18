VIDEO Anatomia atacului care a zguduit Moscova. Cum au trecut dronele Ucrainei de inelele dense de apărare antiaeriană din capitala Rusiei

Atacul ucrainean cu drone care a lovit Moscova duminică dimineață a fost unul dintre cele mai reușite din întregul război, susțin specialiștii de la Kiev. Analiștii de la site-ul ucrainean „Militarnyi” subliniază că, în ciuda unui sistem de apărare antiaeriană pe mai multe niveluri, unele drone reușiseră deja să străpungă apărarea regiunii capitalei ruse. Dar duminică, lucrurile au mers mai departe.

Cel puțin patru persoane au murit duminică în urma unui atac de amploare cu drone asupra unor regiuni ruse, printre care și Moscova. Trei persoane au murit în regiunea capitalei și una în regiunea Belgorod, au declarat autoritățile.

Atacurile au vizat infrastructură folosită în război, dar și zone rezidențiale, fiind, potrivit lui Zelenski, o răzbunare pentru atacul masiv precedent al Rusiei asupra Ucrainei.

Cum a fost posibil?

Analiștii ucraineni spun că factorul decisiv pentru succesul unui atac nu este numărul de drone, ci, în primul rând, recunoașterea, pentru identificarea „punctelor oarbe” în apărarea Rusiei, planificarea traseului și tactici adecvate de angajare.

O apărare antiaeriană consolidată

Începând din primăvara anului 2026, Moscova este protejată de două inele dense de sisteme de apărare antiaeriană, asta dincolo de mai multe poziții amplasate chiar în interiorul orașului.

Conform platformei Osinter, există 130 de poziții pentru sisteme antiaeriene în interiorul și în jurul orașului.

Al doilea inel de poziții de apărare antiaeriană a fost instituit încă din 2025 – între mai și septembrie, rușii ridicând aproximativ 43 de turnuri specializate noi pentru sisteme de apărare aeriană în jurul capitalei.

Baza apărării: Sistemele Pantsir

Baza apărării antiaeriene a capitalei ruse constă din aproximativ o sută de sisteme de rachete și tunuri antiaeriene „Pantsir-S1” și un număr mic de sisteme de apărare aeriană „Tor”, concepute pentru a intercepta dronele și rachetele de croazieră ucrainene.

Acestea sunt completate de aproximativ 20 de baterii S-400 concepute pentru a intercepta rachetele de croazieră și balistice.

Nu toate pozițiile stabilite sunt neapărat active. Însă începând cu aprilie 2026, observatorii au verificat prezența a cel puțin 89 de sisteme de rachete și tunuri antiaeriene Pantsir-S1 pe o rază de 50 de kilometri la Moscova.

Avioane și elicoptere

Pentru a instala pozițiile de apărare antiaeriană, rușii folosesc două tipuri de structuri: terasamente de pământ cu o platformă și un drum de acces din plăci de beton, precum și turnuri din structuri metalice pe care sistemele antiaeriene sunt ridicate cu macarale.

Aceste structuri sunt concepute pentru a găzdui sisteme de rachete și tunuri antiaeriene Pantsir-S1 pentru a combate dronele și rachetele ucrainene.

Utilizarea unor astfel de structuri permite extinderea razei de detectare și de angajare împotriva țintelor de mici dimensiuni care zboară la altitudini joase, întrucât orizontul vizibil se extinde odată cu creșterea altitudinii.

În plus, un număr semnificativ de sisteme de apărare antiaeriană sunt dislocate în regiune, la distanță de capitală, pentru a proteja companiile cheie din industria de apărare, infrastructura și instalațiile militare.

În mai 2026, acestea nu formează încă linii de apărare continue suplimentare la intrările în capitală, dar creează numeroase „zone de pericol” pentru dronele ucrainene.

Important poate fi și rolul Forțelor Aerospatiale Ruse și al Aviației Armatei, care interceptează o parte din dronele de atac folosind avioane de vânătoare și elicoptere, iar consolidarea generală a apărării aeriene înaintea paradei din 9 mai de la Moscova a contat și ea.

Ce au lovit dronele

Ce se știe, potrivit analizelor ucrainene, este că în timpul atacului asupra Moscovei, dronele au lovit fabrica „Angstrem” din Zelenograd, de lângă Moscova. Această fabrică este o componentă cheie a complexului militar-industrial rus și este implicată în producția de microelectronică, radio-electronică, sisteme optice și robotică pentru nevoile militare ale Rusiei.

De asemenea, dronele au lovit stația de încărcare a petrolului Soniachnogorsk din satul Durikino, situat la aproximativ 40-45 de kilometri de Moscova, și rafinăria de petrol din Moscova, situată în districtul Kapotnenski al capitalei ruse.

În plus, Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat că a lovit stația de pompare a petrolului Volodarskoe din satul Konstantinovo, situată la aproximativ 22 de kilometri de periferia orașului. Cu toate acestea, în prezent nu există dovezi fotografice sau video disponibile publicului care să confirme atacul.

120 de drone folosite la Moscova

Potrivit Centrului 1 de Sisteme Fără Pilot al Forțelor Armate Ucrainene, „peste” 120 de drone au fost utilizate în atacul asupra Moscovei, care „a spulberat într-o clipă mitul capitalei «invincibile» a inamicului”.

Potrivit Statului Major General, pentru lovirea țintelor din regiunea Moscovei au fost utilizate drone de concepție ucraineană, și anume Fire Point FP-1, dronele cu reacție RS-1 „Bars” și drona GLADIATOR „BARS-SM”, necunoscută până acum.

Până unde au ajuns dronele

Dintre cele trei lovituri reușite cunoscute, doar o singură locație – rafinăria de petrol din Moscova – este situată în interiorul Moscovei, în spatele celor două inele de sisteme de apărare aeriană, la aproximativ 7–8 kilometri de cea mai apropiată poziție cunoscută a sistemului de apărare aeriană „Pantsir”.

Fabrica Angstrom este situată între primul și al doilea inel de apărare aeriană, la puțin peste doi kilometri de cea mai apropiată poziție cunoscută de apărare antiaeriană, potrivit analiștilor Militarnyi.

Cea mai îndepărtată de Moscova este stația de încărcare a petrolului Soniachno-Gorskaia, situată chiar lângă perimetrul exterior al celui de-al doilea inel i la trei kilometri de o poziție de apărare antiaeriană.

În același timp, surse deschise au identificat și localizat cu precizie zece locații suplimentare în care s-au înregistrat căderi de resturi, zboruri de drone sau lovituri asupra clădirilor înalte din interiorul perimetrului de apărare antiaeriană.

Șase dintre acestea se află între primul și al doilea inel, iar patru se află în interiorul primului inel de apărare aeriană.

Militarnyi scrie că acest lucru indică faptul că dronele ucrainene au reușit să străpungă cu succes toate liniile de apărare rusești în număr semnificativ.

Ce a contat mai mult în reușita atacului

Analiștii ucraineni au spus că atacul asupra Moscovei demonstrează că nici măcar o densitate extrem de mare a sistemelor de apărare antiaeriană nu oferă o garanție de protecție de 100% împotriva dronelor.

În același timp, au spus ei, factorul decisiv pentru succesul unui atac nu este numărul de resurse, ci, în primul rând, recunoașterea, pentru identificarea „punctelor oarbe”, planificarea traseului și tactici adecvate de angajare.

În dimineața zilei de 16 mai, Moscova a fost, de asemenea, atacată de drone, ceea ce a determinat aeroporturile din capitala rusă să-și suspende temporar operațiunile.

Mișcarea partizană „ATESH” și-a asumat responsabilitatea pentru o operațiune de sabotaj în regiunea Moscovei, care a perturbat funcționarea unor elemente ale sistemului rus de apărare aeriană la periferia capitalei.