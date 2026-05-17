Cel mai puternic atac din acest an. Zelenski, mesaj „clar” după asaltul dronelor ucrainene asupra Moscovei

Dronele ucrainene au atacat regiunea Moscovei și capitala Rusiei, a declarat duminică liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski.

„Răspunsurile noastre la prelungirea războiului de către Rusia și la atacurile acesteia asupra orașelor și comunităților noastre sunt pe deplin justificate”, a afirmat Zelenski pe X.

„Distanța față de granița de stat a Ucrainei este de peste 500 km. Concentrația apărării aeriene ruse în regiunea Moscovei este cea mai mare. Dar o surmontăm”, a spus el, citat de Reuters.

„… Le spunem clar rușilor: statul lor trebuie să pună capăt războiului.”

Cel puțin patru persoane au murit în urma unui atac de amploare cu drone ucrainene asupra unor regiuni ruse, printre care și Moscova, care s-a confruntat cu cel mai grav atac de peste un an.

Trei persoane au murit în regiunea Moscovei și una în regiunea Belgorod, au declarat duminică autoritățile.

Guvernatorul regional al Moscovei, Andrei Vorobiov, a declarat că o femeie a fost ucisă când o casă a fost lovită în Khimki, la nord de capitală, adăugând că echipele de salvare căutau printre dărâmături o altă persoană.

Doi bărbați au fost uciși în satul Pogorelki din districtul Mytishchi. Mai multe blocuri de locuințe și infrastructuri au fost avariate, a spus el.

Apărarea aeriană rusă a distrus 81 de drone care se îndreptau spre Moscova de la miezul nopții, a relatat presa de stat, citându-l pe primarul Serghei Sobianin, acesta fiind cel mai mare atac asupra capitalei din ultimul an.

Sobianin a declarat că 12 persoane au fost rănite, în special în apropierea intrării în rafinăria de petrol din Moscova, iar trei case au fost avariate. „Tehnologia” rafinăriei nu a fost afectată, a adăugat el.

Ministerul Apărării din Rusia a declarat că 556 de drone au fost doborâte peste țară în timpul nopții și până dimineața.

Cel mai mare aeroport al țării, Șeremetievo din Moscova, a declarat că resturi de drone au căzut pe teritoriul său fără a provoca daune.