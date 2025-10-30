VIDEO Andrei Găluţ, solistul trupei „Goodbye to Gravity”, prima apariție publică la 10 ani de la Colectiv

Andrei Găluț, solistul „Goodbye to Gravity”, alături de 10 supraviețuitori muzicieni ai incendiului de la Clubul Colectiv, lansează „The Memento Project” un proiect caritabil dedicat omagierii victimelor tragediilor care au marcat România în ultimul deceniu. Incendiul în urma căruia au murit 65 de tineri a izbucnit în timpul unui concert susținut de „Goodbye to Gravity”, iar Găluț este singurul supraviețuitor al trupei.

Proiectul marchează prima apariție publică a lui Andrei Găluț, singurul membru al trupei care a supraviețuit incendiului din 30 octombrie 2015, în urma căruia 65 de tineri au murit.

„La 10 ani de la incendiul din clubul Colectiv, ca un simbol al rezilienței în fața suferințelor provocate de corupție, Andrei Găluț, alături de 10 supraviețuitori muzicieni, lansează The Memento Project, un proiect caritabil dedicat omagierii victimelor tragediilor care au marcat România în ultimul deceniu”, se arată într-un comunicat publicat pe pagina de Facebook a trupei „Goodbye to Gravity”.

Este vorba despre înregistrarea în formă acustică și reorchestrată a două dintre melodiile emblematice ale Goodbye to Gravity, „The Day We Die” și „The Cage”, prezentate sub forma unui videoclip cu filmări din studio.

Potrivit comunicatului, „componența proiectului reunește nume celebre din undergroundul românesc și este următoarea:

The Day We Die: Cristian Răducanu (Bucium) la tobe, Vlad Bușcă (L.O.S.T.) la bas, Cosmin Lupu la chitară și voce, Mircea Becherescu la chitară, Mihai Grecea la chitară, Alex Penescu la pian, Costin Dumitrache la mellotron, Mihai Balabaș (Bucium) la vioară și Andrei Găluț (Goodbye to Gravity) la voce & chitară.

The Cage: Pavlos Popovici (The Longest Heartbreak) la tobe, Andrei Zamfir la bas, Cosmin Lupu la chitară & voce, Mircea Becherescu la chitară, Mihai Grecea la chitară, Costin Dumitrache la chitară și Andrei Găluț (Goodbye to Gravity) la voce & chitară”.

Andrei Găluț: Chitara mi-a fost sprijin în anii tulburi și extrem de grei

The Memento Project reprezintă prima apariție publică a solistului Andrei Găluț după 10 ani de absența de pe scena muzicală, din cauza tratamentelor medicale, traumelor suferite și a operațiilor de reconstrucție, la care este nevoit în continuare să se supună.

Artistul a transmis și un mesaj prin intermediul paginii de Facebook a formației Goodbye To Gravity.

„Cele două piese reprezintă ambele albume ale formației. The Cage a fost single-ul pentru care am realizat, în 2012, primul nostru videoclip artistic, iar The Day We Die este piesa care a devenit emblematică în mișcările civice anti-corupție din țară. Am văzut versurile ei scrise pe pancarte și pe mașini, brodate pe haine și purtate în sufletele oamenilor care își doresc schimbarea în bine a României”, a transmis Andrei Găluț.

„Am început să lucrez la aceste variante ale melodiilor ca parte a procesului meu de recuperare, încă de pe patul de spital. M-am folosit de chitară atât ca sprijin în procedurile medicale dureroase de recăpătare a mobilității mâinilor și brațelor cât și ca suport psihic în anii tulburi și extrem de grei, care au urmat incendiului (…)”, a transmis solistul.

„Ideea numelui de Memento mi s-a părut potrivită pentru acest proiect muzical, care vine să marcheze punctul comemorativ de 10 ani. Cred că oamenii trebuie să-și amintească ce ni s-a întâmplat și sper ca acest omagiu să-i inspire să aducă partea lor de bine în lume. Doar împreună putem să lăsăm acest loc mai frumos, mai sigur și mai cinstit decât l-am moștenit”, a mai transmis Andrei Găluț.

Toate fondurile strânse ca urmare a exploatării videoclipului și a pieselor vor fi donate Asociației „În numele lui Alexandru”, înființată de Narcis Hogea, tatăl lui Alexandru Hogea, tânărul de 19 ani care a murit din cauza infecțiilor nosocomiale contractate în spitalele românești.

„În numele lui Alexandru” oferă sprijin persoanelor care au suferit arsuri și familiilor acestora. Cei care doresc să facă donații directe către asociație, o pot face în IBAN-ul acesteia, direcționând 3,5% din impozitul pe venit sau 20% din impozitul pe profit al companiei.

65 de oameni au murit după incendiul de la Clubul Colectiv din 30 octombrie 2015, când, în timpul unui concert susținut de trupa Goodbye to Gravity, un incendiu a izbucnit de la mai multe artificii, care au aprins buretele folosit pentru antifonare.

27 dintre ei au murit în acea noapte. 37 au supraviețuit focului, dar au decedat ulterior la spital, într-un interval cuprins între o săptămână și patru luni și jumătate de la incendiu.