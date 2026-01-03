VIDEO Angajat al unui parc de distracții Disney, rănit după ce a oprit un obiect de recuzită de 180 de kilograme care se îndrepta spre public în timpul unui spectacol

Un angajat al unui parc de distracții Disney din Florida a fost rănit după ce a oprit cursa unui fals bolovan ce cântărea aproximativ 180 de kilograme, care se îndrepta spre public în timpul unui spectacol inspirat din universul „Indiana Jones”.

Scena bolovanului imens care îl urmărește pe Indiana Jones este una dintre cele mai emblematice din filmul „Indiana Jones și Căutătorii Arcei Pierdute”, lansat în 1981, primul din celebra serie de aventură regizată de Steven Spielberg, cu Harrison Ford în rolul principal.

Disney a confirmat că accidentul a avut loc în cadrul unui spectacol dedicat celebrului personaj Indiana Jones, precizând că obiectul a deviat de la traiectoria sa normală, relatează Agerpres, citând AFP.

Forța impactului l-a proiectat pe bărbat la pământ. Acesta a fost imediat ajutat de colegii săi, iar după ce s-a ridicat părea să sângereze la nivelul scalpului.

Un purtător de cuvânt al Disney a declarat vineri pentru AFP că siguranța reprezintă o prioritate pentru companie și a anunțat că elementul respectiv din spectacol va fi modificat după finalizarea evaluării incidentului de către echipa de securitate.