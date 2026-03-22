VIDEO Angela Similea, scrisoare deschisă după ce i-a fost folosită o piesă fără acordul ei într-o campanie Distrigaz și DSU. Ce spune artista

Angela Similea a declarat, duminică, că nu și-a dat acordul pentru a fi folosită melodia „Casa mea” în campania de informare pe care au inițiat-o Distrigaz Sud Rețele și Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU).

Refrenul piesei se aude în mai multe clipuri ale campaniei, care se referă la importanța efecturăii de verificări și revizii la instalațiile de utilizare a gazelor naturale, a detectoarelor de gaze și a măsurilor de prevenție.

Într-o scrisoare deschisă pe rețelele sociale, celebra cântăreață de muzică ușoară a spus că se bucură că piesele ei ajung „să însoțească inițiative care au un scop important”, dar a subliniat „cât de important este să respectăm munca artistică și drepturile celor care creează, indiferent de context”.

„Mă bucur atunci când muzica mea ajunge să însoțească inițiative care au un scop important, mai ales când este vorba despre siguranța oamenilor. Cred că astfel de campanii sunt necesare, pot salva vieți și pot avea un impact real. Tocmai de aceea, aleg să privesc acest moment cu deschidere. În același timp însă, simt nevoia să subliniez, cu respect, că utilizarea acestui fragment s-a făcut fără a-mi fi fost cerut acordul”, a scris artista, duminică, pe Facebook.

Angela Similea nu vrea retragerea materialului sau compensații

Artista a precizat că nu a scris mesajul „pentru a cere retragerea materialului și nici pentru a solicita vreo compensație”.

„Îmi doresc doar ca acest gest să fie un punct de plecare pentru mai multă atenție și dialog în relația dintre companii, instituții și artiști. Un simplu mesaj ar fi fost suficient pentru a transforma această situație într-o colaborare firească”, a continuat Angela Similea.

Ea a spus că speră că demersul va fi „un prilej de reflecție, despre cât de important este să respectăm munca artistică și drepturile celor care creează, indiferent de context”.

„Muzica nu înseamnă doar sunet, ci și muncă, emoție și o legătură autentică cu publicul. Iar respectul pentru această muncă este, cred eu, esențial. Artiștii trăiesc prin ceea ce oferă publicului, iar legătura dintre noi este una plină de emoții și bazată pe respect reciproc”, a explicat cântăreața de muzică ușoară.

Angela Similea a mai afirmat că vrea ca mesajul campaniei lansate de Distrigaz Sud Rețele și DSU „să ajungă la cât mai mulți oameni și să își îndeplinească scopul pentru care a fost creat”.

„În același timp, sper ca, pe viitor, colaborările dintre companii, instituții și artiști să fie construite pe transparență, comunicare și respect”, a mai declarat ea.