VIDEO Anul universitar începe cu proteste. Peste 100 de studenți protestează acum în fața Guvernului / Manifestații în alte 8 orașe din țară

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești (ANOSR) a organizat pentru astăzi proteste în mai multe locuri din țară. De la ora 16:00, studenții din București s-au strâns în fața Guvernului, pentru a-și arăta nemulțumirea și dezacordul față de măsurile luate de Guvernul Bolojan în domeniul educației.

În Piața Victoriei din București s-au strâns, imediat după ora 16:00, în jur de 100 de studenți, însă numărul acestora este în creștere: „Vrem șanse egale, nu privatizare” și „Educația salvează nația”, strigă aceștia.

„Începerea anului universitar este marcată de proteste studențești, care se desfășoară cu scopul de a face cunoscute inechitățile impuse în educație prin măsurile guvernanților din ultimul an. Studenții se mobilizează pentru a accentua necesitatea de a se reveni la deciziile din ultimul an care le afectează parcursul universitar, precum limitarea facilităților la transportul feroviar, reducerea substanțială a fondului de burse, limitarea perioadei acordării burselor doar pe perioada activității didactice și eliminarea dreptului studenților de la taxă de a putea beneficia de acest sprijin”, a transmis ANOSR.

Alături de studenți, protestează în fața Guvernului și reprezentanți ai asociațiilor sindicale din educație.

Protest al studenților în Piața Victoriei, 29 septembrie 2025. Foto: HotNews / Ștefania Gheorghe

Pentru ziua de luni au fost programate proteste în nouă locuri din țară:

București – ora 16:00, Piața Victoriei

Cluj-Napoca – ora 11:30-13:00, în fața Prefecturii

Iași – ora 13:00, în Piața Unirii

Galați – ora 18:00, în fața Prefecturii

Suceava – ora 13:00, Esplanada Corpului A al Universității ,,Ștefan cel Mare” din Suceava

Alba Iulia – ora 13:30, Piața Cetății

Sibiu – ora 16:00, Piața Mare

Baia Mare – ora 10:00, în fața Centrului Universitar Nord

Timișoara – Autoritățile locale au respins cererile inițiale, revenim cu detalii

„Studenții din toată țara, începând cu ziua de astăzi, dau startul unei serii de proteste, exprimându-și nemulțumirea în stradă împotriva unor măsuri impuse fără consultarea lor, fără estimarea impactului social și fără a înțelege efectele negative care se vor resimți în întregul sistem de învățământ”, conform ANOSR.

Sute de studenți au protestat și la Cluj

Câteva sute de studenți au protestat, luni, în fața Prefecturii Cluj împotriva măsurilor de austeritate adoptate de Guvern în vara acestui an în domeniul educației, conform Agerpres.

„Protestele sunt aceleași încă de acum șase luni. Protestăm împotriva Legii 141, care are măsuri atât împotriva elevilor, a profesorilor, cât și a studenților. Așteptăm să fim băgați în seamă și cumva să revenim la normal, să putem să ne desfășurăm activitatea ca studenți”, a declarat, pentru Agerpres, președintele Organizației Studenților din UBB (OSUBB), Albert Conachi.

Studenții protestatari au purtat pancarte cu revendicările și nemulțumirile lor și au scandat, printre altele, „Nu cedăm” și „Studenți, strigați, că burse meritați”, „Tăiați din hoție, nu din studenție”.