VIDEO Apariție-surpriză la Londra, la premiera filmului care demolează mitul starului rock Springsteen pentru a-l înfățișa pe „Bruce, omul”

Jeremy Allen White (stânga) și Bruce Springsteen pozează la sosirea la premiera filmului „Springsteen: Deliver Me From Nowhere”, în cadrul Festivalului de Film de la Londra, pe 15 octombrie 2025. FOTO: Scott A Garfitt / AP / Profimedia

Starul rock american Bruce Springsteen a avut o apariție surpriză miercuri pe covorul roșu al Festivalului de Film de la Londra, arătându-și astfel aprecierea față de distribuția și realizatorii noului filmul biografic despre viața artistului, scrie Reuters.

„Springsteen: Deliver Me from Nowhere” îl are în rolul principal pe actorul Jeremy Allen White, cunoscut pentru serialul TV „The Bear” (din 2022), care îl interpretează pe multiplul câștigător al premiilor Grammy. Însă, în loc să se concentreze pe cariera lui artistică de succes, filmul oferă o descriere crudă a omului din spatele muzicii.

Regizat și scris de Scott Cooper, filmul este bazat pe cartea cu același nume a lui Warren Zanes. Pelicula îl prezintă pe Springsteen în tinerețe, aflat pe punctul de a avea succes, dar care se luptă cu demonii interiori și traumele din copilărie în timp ce scrie albumul dur din 1982, „Nebraska”.

Actorul Jeremy Allen White a spus că drama, care explorează și relația tensionată a lui Springsteen cu tatăl său, interpretat de Stephen Graham, arată o perioadă dificilă, dar decisivă din viața rockerului.

„Cred că esența filmului este dorința de a avea o legătură de familie și relația dintre el și tatăl său”, a spus White. „Cred că în această perioadă a vieții sale a luat decizii care i-au permis să trăiască viața pe care și-o dorea”, a adăugat actorul.

Filmul îl are în distribuție și pe Jeremy Strong, starul din „Succession”, în rolul lui Jon Landau, managerul lui Springsteen, care l-a susținut întotdeauna.

„Este un film despre Bruce și despre realizarea albumului «Nebraska», dar este și despre vindecarea traumelor prin artă și despre confruntarea cu depresia și problemele de sănătate mintală”, a spus Jeremy Strong.

„Cred că este o poveste incredibil de curajoasă – să relatezi despre cineva atât de mitizat ca Bruce, să îl descrii pe Bruce, omul”, a precizat Strong.

Filmul este primul care descrie pe marele ecran viața muzicianului. Springsteen, în vârstă de 76 de ani, a fost implicat îndeaproape în procesul de producție.

„De la început, m-a ascultat cântându-i melodiile. Mi-a spus: «Cânți foarte bine. Ai o voce ca a mea, nu doar asemănătoare cu a mea. Îți pui amprenta pe cântece și vreau ca întregul proces să se simtă așa»”, își amintește White. „Fără acest fel de binecuvântare, nu cred că aș fi putut face ceea ce am făcut”, a adăugat actorul.

„A fost foarte generos în toate privințele. Mi-a dat chitara pe care am învățat să cânt. O mai am și acum”, a menționat White.

Filmul va fi lansat în cinematografele din întreaga lume pe 22 octombrie.