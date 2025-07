VIDEO Arma „Frankenstein” de ultimă generație, trimisă de Germania, surprinsă în acțiune pe câmpul de luptă din Ucraina: „Rezultate impecabile”

Forțele aeriene ucrainene au publicat o înregistrare video care arată sistemul de apărare antiaeriană Skynex, fabricat în Germania, distrugând cu succes o serie de drone rusești, scrie presa ucraineană.

Această armă de ultimă generație, fabricată de gigantul german din industria apărării Rheinmetall, interceptează eficient dronele — inclusiv modelele Shahed (drone kamikaze) fabricate în Iran și echivalentele lor rusești —, la un cost relativ redus. Ucraina a primit până acum cel puțin două sisteme de apărare aeriană Skynex în cadrul pachetelor de ajutor militar din partea Germaniei.

Filmată într-o locație nedezvăluită, la o dată care nu a fost specificată, înregistrarea publicată sâmbătă, 12 iulie, îi arată pe militarii ucraineni doborând mai multe ținte rusești cu ajutorul unui sistem Skynex.

„Ținta lovită. Ținta distrusă”, repetă un operator ucrainean al sistemului Skynex în timp ce tunul mobil doboară cel puțin șapte drone rusești de tip Shahed.

Forțele aeriene au lăudat capacitatea Skynex de a apăra cerul Ucrainei, calificând rezultatele sistemului drept „entuziasmante”.

„Complexul de artilerie antiaeriană Skynex al Rheinmetall, aflat în serviciul Forțelor Aeriene, dă rezultate impecabile în distrugerea UAV-urilor (vehicule aeriene fără pilot, n.r.) inamice”, au scris Forțele Aeriene ucrainene, în mesajul publicat pe aplicația de mesagerie Telegram care însoțește filmarea.

„Vom păstra secretul asupra locului și momentului, dar, după cum puteți vedea în imagini, activitatea productivă a tunului antiaerian automat de 35 mm îi înspiră pe apărătorii cerului nostru!”, au mai transmis forțele ucrainene, alături de înregistrarea video.

Conform producătorului german Rheinmetall, Skynex este un „sistem de apărare antiaeriană în rețea” care oferă „un scut de protecție stratificat extrem de eficient împotriva unui spectru larg de amenințări aeriene” și reprezintă pentru viitor un „răspuns necesar împotriva atacurilor de saturație și efectuate «în roiuri»”.

Arma Oerlikon Revolver Gun Mk3 montată pe o baterie Skynex poate trage până la 1.000 de cartușe pe minut, cu o rază de acțiune de 4.000 de metri. Skynex trage cartușe Oerlikon Ahead de 35 mm, care explodează chiar înainte de a-și atinge ținta. În acest fel, sunt eliberate un grup de subproiectile de tungsten, ceea ce sporește șansele ca drona să fie distrusă cu succes.

Forțele Aeriene ucrainene au mai publicat imagini video cu sistemul Skynex în acțiune în septembrie 2024.

Guvernul german a transferat al doilea sistem de apărare aeriană Skynex către Ucraina la sfârșitul lunii aprilie 2024. Cele două sisteme sunt în prezent singurele unități operaționale din lume.

Înregistrarea video publicată de Forțele Aeriene vine în contextul în care Ucraina are nevoie urgentă de sisteme de apărare antiaeriană, pe fondul atacurilor aeriene rusești din ce în ce mai frecvente și sângeroase, cu peste 500 de drone lansate. Timp de trei nopți consecutive, Rusia a lovit Ucraina cu rachete și drone, vizând Kievul și orașe aflate la mare distanță de linia frontului.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat joi, 10 iulie, că Berlinul este gata să achiziționeze sisteme de apărare antiaeriană Patriot din Statele Unite și să le transfere Ucrainei, pe fondul escaladării atacurilor aeriene rusești.

Kievul a îndemnat în repetate rânduri partenerii occidentali să extindă acoperirea apărării aeriene a Ucrainei, în condițiile în care orașele țării sunt vizate noapte de noapte de bombardamentele Rusiei.

Anul trecut, producătorul german de armament Rheinmetall a anunțat că urmează să trimită Ucrainei o armă hibrid inedită: un sistem de apărare antiaeriană de ultimă generație montat pe șasiul unor tancuri Leopard 2, a relatat la acel moment agenția ucraineană de presă Ukrinform.

Rheinmetall precizase, într-un comunicat, că un astfel de sistem este capabil să doboare atât drone, cât și rachete.

Compania germană a publicat mai multe fotografii care arătau că acest sistem de armament, pe care îl descria drept un sistem de apărare antiaeriană foarte mobil, vine în două versiuni, una fiind dotată cu o turelă Skyranger 30 și cealaltă cu una Skyranger 35.

