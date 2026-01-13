VIDEO Armata ucraineană anunță că a distrus o fabrică de drone din regiunea rusă Rostov. Ce spun oficialii ruși

Drone ucrainene au lovit marți dimineață în orașul rus Taganrog, regiunea Rostov, iar o fabrică de drone a fost vizată și distrusă, a anunțat armata ucrainenă, transmite Reuters. De partea rusă, oficialii locali au confirmat un atac asupra orașului, spunând că au fost avariate „două instalații industriale” și mai multe clădiri rezidențiale.

„Distrugerea acestei fabrici va reduce capacitatea inamicului de a produce drone și va slăbi abilitatea agresorului rus de a ataca ținte civile pe teritoriul ucrainean”, a transmis armata ucraineană, pe aplicația de mesagerie Telegram.

Canale rusești de Telegram au identificat obiectivul lovit drept Atlant Aero, o companie specializată în fabricarea de componente pentru drone militare și echipamente de război electronic. Bloggerii ruși au relatat că la fața locului a izbucnit un incendiu puternic.

Primarul orașului rus, Svetlana Kambulova, a confirmat atacul asupra orașului Taganrog, fără a face referire la fabrica de drone. La rândul său, guvernatorul regiunii Rostov, Iuri Sliusar, a raportat că forțele de apărare aeriană au distrus șapte drone în Taganrog și districtul Krasnosulinsky, potrivit TASS.

„În urma atacului aerian asupra orașului nostru, au fost avariate următoarele: cinci clădiri de apartamente, trei clădiri rezidențiale individuale, două întreprinderi industriale, șase mașini. Nu au fost primite informații despre victime”, a scris primarul pe canalul său de Telegram.

Early this morning Ukrainian drones and Neptune missiles struck the city of Taganrog in the Rostov region. The G.M. Beriev TANTK aircraft repair plant and the Molniya UAV production plant were reportedly hit in the attack. Geolocated around 47.19745978158004, 38.875190011211735 pic.twitter.com/SSUxvDE0be — raging545 (@raging545) January 13, 2026

Regiunea Rostov, situată de-a lungul graniței dintre Rusia și Ucraina și adiacentă regiunilor Luhansk și Donețk, ocupate de Rusia, este frecvent ținta atacurilor ucrainene datorită proximității sale față de linia frontului.