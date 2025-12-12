VIDEO Armata ucraineană anunță că a încercuit trupele ruse din Kupiansk

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, înregistrează un mesaj video cu telefonul său mobil în fața indicatorului care marchează intrarea în Kupiansk, regiunea Harkov, pe 12 decembrie 2025. FOTO: Handout / AFP / Profimedia

Forțele ucrainene au anunțat că au recucerit părți din orașul Kupiansk, situat în regiunea nord-estică Harkov, și că au încercuit trupele ruse de acolo, în timp ce președintele Volodimir Zelenski a vizitat sectorul de front și a elogiat operațiunea, spunând că aceasta a întărit Ucraina din punct de vedere diplomatic, informează Reuters.

În contextul eforturilor de pace susținute de SUA, Moscova a afirmat că armata ei avansează pe toate fronturile și că a cucerit Kupianskul și orașul strategic Pokrovsk, din regiunea estică Donețk. Kievul a negat acest lucru, afirmând că luptele continuă.

Într-o înregistrare video postată vineri pe contul său de socializare, Zelenski, purtând o vestă antiglonț, este văzut stând în fața unui panou cu numele orașului, la intrarea în Kupiansk. Zelenski este, de asemenea, arătat înregistrând mesajul cu telefonul său mobil.

„Astăzi este extrem de important să obținem rezultate pe front, astfel încât Ucraina să poată obține rezultate în diplomație”, a spus Zelenski, în înregistrare.

Trupele ruse din Kupiansk, „complet izolate”, susține Kievul

Corpul Khartiia al Gărzii Naționale din Ucraina a anunțat că a eliberat mai multe districte din nordul orașului Kupiansk.

Rutele de aprovizionare ale rușilor au fost întrerupte și câteva sute de soldați ruși sunt înconjurați, a afirmat Khartiia, într-un mesaj publicat pe aplicația de mesagerie Telegram.

Reuters menționează că nu a putut verifica imediat informațiile de pe câmpul de luptă.

„Astăzi, putem spune că rușii din oraș sunt complet izolați. Mult timp, ei nu au putut înțelege ce se întâmplă. Dar acum știu că sunt înconjurați”, a declarat Igor Obolienski, comandantul corpului Khartiia, citat de publicația Ukrainska Pravda.

Rusia, care a început invazia pe scară largă din Ucraina în februarie 2022, nu a comentat imediat afirmațiile Kievului.

Platforma ucraineană DeepState, un proiect care cartografiază situația frontului pe baza unor imagini din surse deschise verificate și a surselor din interiorul armatei ucrainene, arată acum că cel puțin trei sate din nordul și vestul orașului Kupiansk se află sub controlul trupelor ucrainene.

Districtele nordice ale orașului Kupiansk sunt, de asemenea, indicate ca fiind sub control ucrainean, iar harta sugerează că trupele ruse sunt încercuite în centrul orașului.

Analiștii militari spun că, în noiembrie, ritmul înaintării armatei ruse a atins cel mai înalt nivel din acest an, pe măsură ce trupele sale au avansat, preluând controlul asupra satelor mai mici.

Moscova a afirmat joi că a capturat orașul Siversk din estul Ucrainei. Kievul a transmis că acesta rămâne sub controlul forțelor sale.