VIDEO Astronauții misiunii Crew-10 de pe ISS au revenit pe Pământ

Această fotografie, furnizată de NASA, arată capsula SpaceX Crew Dragon Endurance în momentul amerizării în Oceanul Pacific, în largul coastelor orașului San Diego, California, pe 9 august 2025. Foto: Keegan BARBER / AFP / Profimedia

Un echipaj format din doi astronauți americani, un cosmonaut rus și un astronaut japonez a revenit pe Pământ sâmbătă, după aterizarea reușită a capsulei Dragon a companiei SpaceX în largul Californiei, potrivit transmisiunii video difuzate de agenția spațială americană NASA, transmite France Presse, conform Agerpres.

Americanii Anne McClain și Nichole Ayers, rusul Kirill Peskov și japonezul Takuya Onishi au petrecut aproape cinci luni în spațiu.

Întoarcerea lor încheie cea de-a zecea misiune de rotație a echipajului pe Stația Spațială Internațională (ISS) efectuată ca parte a programului Commercial Crew al NASA, creat pentru a succeda erei navetelor spațiale prin parteneriate cu industria privată.

Capsula Dragon a companiei SpaceX a multimiliardarului Elon Musk a amerizat în Oceanul Pacific la 08:34 ora locală (15:34 GMT) după ce s-a desprins de ISS cu o zi înainte. Coborârea sa vertiginoasă a fost încetinită de intrarea în atmosfera terestră, apoi de parașute uriașe.

Capsula urma să fie recuperată de o navă SpaceX și, odată ridicată la bord, să fie în sfârșit deschisă pentru a permite astronauților să iasă.

În timpul șederii lor pe ISS, Crew-10 a efectuat o gamă largă de experimente științifice, studiind creșterea plantelor și modul în care celulele reacționează la gravitație.

În martie, plecarea lor în spațiu a făcut obiectul unei atenții deosebite, deoarece trebuia să permită întoarcerea a doi astronauți americani care au fost blocați în spațiu timp de nouă luni.

Programată inițial pentru o misiune de opt zile în 2024, Butch Wilmore și Suni Williams au fost blocați pe ISS din iunie anul trecut din cauza unor defecțiuni la nava spațială Boeing Starliner care îi transporta.

După 25 de ani de serviciu la NASA, Wilmore a decis să se pensioneze, a anunțat agenția spațială săptămâna aceasta.