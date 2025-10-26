VIDEO Atac aerian asupra Kievului pentru a doua noapte la rând: Cel puțin trei morți și 29 de răniți

Bloc din Kiev după un atac rusesc cu drone în noaptea de 25 spre 26 octombrie 2025. Foto: Telegram / Serviciul de Urgență al Ucrainei

Rusia a lansat un atac cu drone asupra Kievului în noaptea de sâmbătă spre duminică, ucigând cel puțin trei persoane și rănind cel puțin 29, dintre care șapte copii, în atacuri asupra clădirilor rezidențiale din oraș, a anunțat Serviciul de Urgență al Ucrainei, citat de Kyiv Independent.

Mai multe explozii au fost auzite în Kiev începând cu ora 2:35 dimineața, ora locală, potrivit jurnaliștilor publicației ucrainene. Apărarea aeriană a fost activată în oraș în timpul atacului.

Primarul Kievului, Vitali Klitscko, a raportat că un bloc de nouă etaje a fost lovit în districtul Desnianskyi al orașului, fiind afectate etajele 2 și 3 ale clădirii.

Șeful Administrației Militare a orașului Kiev, Tymur Tkachenko, a declarat că o clădire rezidențială de 16 etaje a fost lovită în districtul Desnianskyi, provocând un incendiu.

Russia just lobbing drones into Kyiv high-rises as part of its strategy of terror. At least three people killed overnight, many more injured. pic.twitter.com/GSMfBcldoS — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) October 26, 2025

Videoclipurile postate pe rețelele de socializare par să arate un incendiu de proporții la una dintre clădirile afectate.

Kyiv mourns after another tragic night of Russian attacks, claiming 3 lives and injuring 27, including 6 children, in Desnianskyi District, where debris struck a 9-story residential building. Five were rescued from another damaged building nearby. In Obolonskyi District, drone… pic.twitter.com/8noCD0y9jf — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) October 26, 2025

Atacul asupra Kievului vine la doar o noapte după ce forțele ruse au bombardat capitala Ucrainei cu rachete balistice, într-un atac care a ucis două persoane și a rănit 12.

Rusia a atacat în repetate rânduri orașe ucrainene, inclusiv Kievul, cu drone, de la începutul invaziei pe scară largă a Moscovei în februarie 2022. În ultima lună, armata rusă și-a intensificat loviturile asupra infrastructurii energetice, forțând Ucraina să introducă întreruperi ale furnizării cu energie electrică.

Klitschko a avertizat pe 23 octombrie că Kievul se pregătește pentru ceea ce ar putea fi cea mai dificilă iarnă de la începutul invaziei ruse.