VIDEO Atac al forțelor ruse asupra centrului istoric din Odesa, parte a patrimoniului mondial UNESCO

Forțele ruse au lansat în cursul serii de vineri un atac cu rachetă asupra centrului istoric din Odesa, obiectiv al patrimoniului mondial UNESCO, avariind clădiri și rănind două persoane, au anunțat oficialii locali ai orașului-port de la Marea Neagră, potrivit Reuters.

Imaginile postate pe rețelele sociale arată pagube la luxosul Hotel Bristol, o clădire-reper care a fost construită la sfârșitul secolului al XIX-lea, precum și fragmente împrăștiate pe o stradă din proximitatea opulentei opere care a fost edificată în aceeași epocă.

Odesa’s city center is under Russian ballistic missile attack right now. One crater is near the historic Bristol Hotel. How much more proof do we need that Russia only speaks the language of terror and must be met with adequate response? pic.twitter.com/bhrdwnBWEU