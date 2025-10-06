VIDEO Atac al Israelului în Liban: a fost ucis un „important membru al Hezbollah”, care a supraviețuit anul trecut în explozia pagerelor

Hassan Atwi, membru Hezbollah, ucis de Israel într-un atac aerian care a vizat mașina sa. Credit foto: MAHMOUD ZAYYAT / AFP / Profimedia

Două persoane au fost ucise luni, între care un supravieţuitor al exploziei pagerelor membrilor Hezbollah de anul trecut, într-un atac aerian israelian care a vizat sudul Libanului, a informat presa oficială libaneză, Israelul anunţând la rândul său că a ucis un „membru important” al grupării, relatează AFP.

În pofida unui armistiţiu în vigoare din 27 noiembrie 2024, Israelul îşi continuă atacurile în Liban, afirmând că vizează luptători ai grupării Hezbollah şi infrastructura acesteia, mai ales în sudul ţării.

La începutul acestei luni, ONU a indicat că 103 civili au fost ucişi în Liban de la intrarea în vigoare a armistiţiului.

Armata israeliană a anunțat luni uciderea lui Hassan Atwi, „un important terorist din unitatea de apărare aeriană a Hezbollah, în regiunea Nabatieh”.

Hassan Atwi „a condus eforturile de reorganizare şi reînarmare” a acestei unităţi şi „a menţinut contactele cu liderii acesteia din Iran pentru achiziţionarea de echipamente”, a adăugat armata.

Potrivit agenţiei naţionale libaneze de ştiri ANI, Hassan Atwi a fost ucis împreună cu soţia sa, care se afla la volanul maşinii vizate în atacul aerian. Bărbatul fusese rănit şi îşi pierduse vederea în urma exploziei de anul trecut a pagerelor şi staţiilor de emisie-recepţie folosite de grupare, a precizat agenţia ANI.

În septembrie 2024, Mossad, serviciul de informaţii externe al Israelului, a șocat lumea cu un atac de amploare împotriva membrilor grupării libaneze Hezbollah, detonând mii de pagere aflate în posesia acestora. Un atac ce s-a soldat cu 39 de morţi şi mii de răniţi, între care numeroşi civili, potrivit autorităţilor libaneze.

ANI a relatat de asemenea despre „două atacuri aeriene” israeliene în „regiunea muntoasă Hermel” (nord-estul țării), în valea Bekaa.

Într-un comunicat, armata israeliană a susținut că a atacat „mai multe ţinte teroriste” ale Hezbollah în regiunea Bekaa, între care „baze militare ale Forţei Radwan”, o unitate de elită a grupării pro-iraniene, „unde au fost identificaţi luptători Hezbollah”.

Slăbită de războiul care a făcut peste 4.000 de morți în Liban, gruparea Hezbollah, care a fost mult timp forța politică și militară dominantă, este acum supusă unor presiuni puternice pentru a preda armele statului.

Armata libaneză a prezentat la începutul lunii septembrie un plan de dezarmare a Hezbollah și urma să raporteze luni despre aplicarea acestuia în cadrul unui consiliu de miniștri.