Scene de haos în Liban: Cel puțin 11 morți și mii de răniți după ce pagerele cu care comunicau membrii Hezbollah au explodat simultan / Incidente similare și în Siria / Hezbollah acuză Israelul și promite că va riposta / Israelul tace

Cel puțin 11 persoane au fost ucise, iar alte peste 4.000 – inclusiv numeroși luptători ai grupării islamiste libaneze Hezbollah, medici, dar și ambasadorul Iranului la Beirut – au fost rănite, marți, în Liban, după ce pagerele pe care le aveau asupra lor pentru comunicații au explodat, a relatat Reuters citând surse din cadrul serviciilor de securitate.

Într-o reacție oficială, Hezbollah a anunțat că pagerele utilizate de membrii mai multor unități și instituții militare ale sale au explodat marți. Pagerele erau utilizate pe scară largă de membrii Hezbollah, inclusiv de oficiali de rang înalt ai grupării.

Israelul nu a transmis niciun comentariu cu privire la explozii.

Desfășurarea evenimentelor, LIVE:

01:00

„Colaboratorul cu israelienii e telefonul mobil din mâinile voastre” – De ce folosește Hezbollah pagerele

00:17

IDF transmite că nu sunt schimbări în ceea ce priveşte sfaturile pentru civili

Comandanții forţele armate israeliene au evaluat situaţia şi nu există la acest moment nicio schimbare în ceea ce privește instrucțiunile pentru civili privind apărarea, a informat armata israeliană, după exploziile în serie din Liban care au vizat pagerele folosite de membrii grupării Hezbollah. „Publicul este rugat să rămână în continuare alert şi vigilent, iar orice schimbare a politicii va fi anunţată imediat”, a precizat armata israeliană.

Israelul nu comentat până la acest moment exploziile.

23:45

Air France și Lufthansa suspendă zborurile spre Tel Aviv invocând situația actuală de securitate

Companiile aeriene Air France și Lufthansa suspendă zborurile către Tel Aviv, Israel, cel puțin până joi, „din cauza situației de securitate la nivel local”, transmite CNN.

Air France suspendă, tot până joi, și zborurile către Beirut, Liban, pe fondul temerilor legate de escaladarea situației în regiune.

23:15

Nou bilanț anunțat: 11 morți și peste 4.000 de răniți în Liban, în urma exploziilor în serie ale unor pagere în întreaga țară.

Un consilier al ministrului libanez al sănătății a informat pentru Reuters că noul bilanț al victimelor indică 11 persoane confirmate ca fiind decedate. De asemenea, peste 4.000 de persoane au fost rănite, dintre care 400 sunt în stare critică, a declarat oficialul citat.

SUA transmit că nu au „nicio implicare”

22:50

Și un purtător de cuvânt al Pentagonului a reiterat că Statele Unite „nu au nicio implicare” în exploziile de pagere din Liban.

În cadrul unui briefing de presă, generalul-maior Patrick Ryder a afirmat că: „Din câte cunosc, nu există nicio implicare a SUA în acest caz. Din nou, este ceva ce monitorizăm”.

22:42

Școlile din Liban vor fi închise miercuri, anunță presa de stat.

Potrivit postului de ştiri libanez NNA, care îl citează pe ministrul educației Abbas al-Halabi, toate școlile, inclusiv instituţiile private de învăţământ, se vor închide „în semn de condamnare a actului criminal comis de inamicul israelian împotriva cetăţenilor, care a provocat decese şi a rănit mii de persoane”.

22:25

Mișcarea islamistă palestiniană Hamas a difuzat la rândul său un comunicat în care condamnă seria de explozii de pagere din Liban, pe care o atribuie „agresiunii” Israelului în regiune, afirmând totodată că aceasta reprezintă o escaladare care va conduce Israelul doar către „eșec și înfrângere”.

Pagerele, achiziționate de Hezbollah în ultimele luni

22:08

CNN relatează, citând o sursă de securitate libaneză, că pagerele care au explodat erau noi și fuseseră achiziționate de Hezbollah în ultimele luni.

Sursa citată nu a furnizat însă informații cu privire la data exactă la care au fost achiziționate pagerele sau modelul acestora.

Un oficial al Hezbollah a declarat pentru agenția Associated Press că pagerele mai întâi s-au încălzit și apoi au explodat.

21:50

SUA transmit că adună informații referitoare la exploziile din Liban.

Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Matthew Miller, a declarat în cadrul unui briefing de presă că Statele Unite „nu au fost implicate” în aceste incidente și „nu știu cine este responsabil”.

21:27

Seria de explozii simultane ale pagerelor folosite pe scară largă de membrii Hezbollah lasă acum gruparea cu puține opțiuni la îndemână în conflictul său cu Israelul, consideră un expert în Orientul Mijlociu citat de CNN. Ce este Hezbollah, gruparea care sprijină Hamas împotriva Israelului?

Ministru libanez: „Hezbollah va riposta cu siguranță”

21:11

Ministrul de Externe al Libanului, Abdallah Bou Habib, a declarat că țara se pregătește pentru represalii puternice din partea Hezbollah, scrie The Guardian, citând New York Times.

„Dacă Israelul crede că își va întoarce oamenii strămuți din nord, se înșală. Asta intensifică acest război”, a spus oficialul libanez.

El a adăugat că guvernul libanez se pregătește să depună o plângere la Consiliul de securitate al ONU.

„Hezbollah va riposta cu siguranță. Cum? Unde? Nu știu”, a mai spus ministrul libanez pentru New York Times.

20:50

Atacul simultan a fost posibil prin inserarea unei mici cantități de explozibil în aparate, susține un expert militar consultat de BBC.

20:05

În Liban, ministrul sănătății Firass Abiad anunță un nou bilanț: nouă persoane au fost declarate decedate, iar numărul răniților este de cel puțin 2.800, dintre care peste 200 sunt în stare critică.

Atacuri similare și în Siria

20:01

În Siria, cel puțin 14 membri ai grupării pro-iraniene Hezbollah au fost răniți după ce pagerele lor au explodat, marți, în același timp în care alte sute de astfel de dispozitive au explodat și în Liban, potrivit Observatorului sirian pentru drepturile omului (OSDO).

O sursă apropiată Hezbollah a confirmat pentru AFP că membri ai grupării pro-iraniene, desfășurată în Siria pentru a sprijini regimul de la Damasc, au fost răniți, dar fără a preciza numărul acestora.

19:50

Purtătorul de cuvânt al Națiunilor Unite, Stéphane Dujarric, a descris evoluțiile din Liban drept „extrem de îngrijorătoare”, remarcând contextul „extrem de volatil”, conform The Guardian. „Deplângem victimele civile pe care le-am văzut. Nu putem sublinia suficient riscurile escaladării în Liban și în regiune”, a spus el.

19:34

Liderul Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, nu a fost rănit în explozii, a precizat o sursă de rang înalt din Hezbollah pentru Reuters.

Hezbollah: „Israelul este „pe deplin responsabil”

19:30

Hezbollah acuză Israelul că este „pe deplin responsabil” pentru exploziile pagerelor și avertizează că Israelul va primi o „pedeapsă justă”.

Un comunicat al grupării, preluat de AFP, menționează:

„Considerăm inamicul israelian pe deplin responsabil pentru această agresiune criminală”.

19:13

Incidente similare, cu explozia unor pagere, au avut loc marți și în Siria

Șapte persoane au murit în urma exploziilor unor dispozitive de tip pager, în cartierul Seyedah Zeinab din Damasc, Siria, a transmis Saberin News, o agenție afiliată Corpului Gardienilor Revoluției Islamice din Iran.

Și Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO) a relatat că mai mulți membri ai organizaței Hezbollah au ajuns marți la spitalele din Damasc după ce pagerele lor au explodat.

19:00

Guvernul libanez consideră că Israelul este responsabil pentru exploziile de pagere și le vede drept o încălcare a suveranității Libanului, ar fi declarat un purtător de cuvânt al guvernului de la Beirut pentru publicația Axios.

Și ministrul Informațiilor din Liban condamnă de asemenea o „agresiune a Israelului”.

BREAKING – Lebanese information minister condemns "Israeli aggression" in reference to the explosion of pagers across the country today.



First time official source directly blames Israel. — Timour Azhari (@timourazhari) September 17, 2024

18:45

Numărul victimelor e de cel puțin opt morți și 2.750 de răniți, potrivit unui bilanț anunțat de ministrul sănătății din Liban, Firass Abiad. (The Guardian)

Ambasadorul Iranului la Beirut, printre răniți

18:40

În comunicatul său, Hezbollah nu acuză direct Israelul că s-ar afla în spatele operațiunii:

„Marți, 17 septembrie 2024, în jurul orei 15:30, au explodat mai multe dispozitive de recepție a mesajelor, cunoscute ca „pagere”, deținute de mai mulți lucrători din diferite unități și instituții ale Hezbollah.

Aceste explozii, ale căror cauze sunt încă necunoscute, au dus la moartea unei fetițe și a doi frați, precum și la rănirea unui număr mare de persoane”.

18:31

Hezbollah anunță moartea a trei persoane: Doi luptători ai Hezbollah și o fetiță au fost uciși în seria de explozii simultane ale pagerelor, a anunțat gruparea într-un comunicat. (Al Jazeera)

18:17

O fetiță de 10 ani din Liban a murit în urma exploziei unui pager, anunță AFP.

Este vorba despre fiica unui membru al Hezbollah. Ea se afla lângă tatăl său când pagerul acestuia a explodat, după cum a reletat familia pentru France Presse.

18:05

Ambasadorul Iranului la Beirut, Mojtaba Amani, a fost rănit și el în explozia unui pager, un incident care s-a produs simultan în rândul mai multor bastioane ale grupării pro-iraniene Hezbollah din Liban și care s-a soldat cu sute de răniți, a anunțat marți televiziunea de stat iraniană, potrivit AFP.

„Ne-a spus în urmă cu câteva minute că se simte bine, că este conștient și că nu există niciun pericol pentru viața sa”, au transmis jurnaliștii de la televiziunea de stat iraniană, fără a preciza dacă pagerul îi aparținea.

„Cea mai mare breșă de securitate” pentru Hezbollah

O sursă din cadrul serviciilor de securitate citată de Reuters, despre care agenția de presă afirmă că este un oficial al Hezbollah, a declarat sub condiția anonimatului că detonarea pagerelor a reprezentat „cea mai mare breșă de securitate” cu care s-a confruntat gruparea militantă de când a intrat în război cu Israelul în semn de solidaritate cu Hamas, cu aproape un an în urmă.

Exploziile au avut loc în contextul intensificării atacurilor reciproce între forțele israeliene și cele ale Hezbollah, care lansează lovituri aeriene cu drone și rachete deasupra graniței dintre Israel și Liban.

Un reporter al Reuters a declarat că a văzut marți ambulanțe deplasându-se cu viteză în suburbiile din sudul capitalei libaneze Beirut într-o atmosferă de panică generalizată.

Absolute scenes of chaos in Southern Beirut as hundreds of pagers belonging to members of Hezbollah explode.



This is just one location.



Hospital videos show Hezbollah members with various injuries from fingers blown off, hands blown off, and significant eye injuries. pic.twitter.com/U6pKB2Xne4 — Yashar Ali 🐘 (@yashar) September 17, 2024

Localnicii au relatat că alte explozii au avut loc la intervale de 30 de minute distanță după cele inițiale.

Total chaos in a hospital in Lebanon after Hezbollah pager devices were hacked & detonated by Israel in Lebanon today. pic.twitter.com/qUM4UmvcVJ — Clash Report (@clashreport) September 17, 2024

Sursa Hezbollah din serviciile de securitate a declarat pentru Reuters că explozii ale pagerelor au fost înregistrate și în sudul Libanului, în timp ce reporterul Reuters transmite că a văzut grupuri de persoane ghemuite la intrarea unor clădiri pentru a verifica starea unor persoane care ar fi fost rănite.

Bilanțul total al răniților ar fi depășit 1.000 de persoane

Înregistrări de la camere CCTV consultate de jurnaliștii de la Reuters au arătat cum un pagere au explodat în timp ce proprietarii lor erau la cumpărături. Agenția Reuters transmite că bilanțul total al răniților ar fi de peste 1.000 de persoane.

Scene de haos la Beirut: Sute de membri Hezbollah răniți după ce pagerele le-au explodat (Foto: Bassam Masri / AP / Profimedia)

Pe rețelele de socializare au apărut inclusiv fotografii și înregistrări video șocante, care arată oameni rămași fără membre după ce pagerele le-au explodat probabil în mână.

Centrul pentru operațiuni de criză al guvernului libanez a cerut tuturor angajaților medicali să se prezinte la unitățile de care aparțin pentru a ajuta la gestionarea numărului uriaș de persoane care se prezintă pentru îngrijiri de urgență.

Centrul aflat în subordinea ministerului sănătății le-a transmis angajaților să nu își folosească pagerele.

Un oficial Hezbollah spune că au explodat bateriile de litiu ale pagerelor

Forțele armate israeliene nu au dorit să dea curs solicitării Reuters de a comenta informațiile.

Însă un oficial al Hezbollah citat de The Times of Israel sub condiția anonimatului a atribuit exploziile unei „operațiuni de securitate care a țintit dispozitivele” și a acuzat Israelul de organizarea acesteia.

„Inamicul (Israelul) stă în spatele acestui incident de securitate”, a declarat oficialul, fără a oferi alte detalii. El a spus însă că exploziile ar fi afectat pagere noi pe care le-au primit membrii Hezbollah și s-ar fi datorat bateriilor lor de litiu.

Hezbollah a lansat rachete asupra Israelului imediat după ce Hamas și-a lansat atacul sângeros din data de 7 octombrie a anului trecut, evitând însă o escaladare majoră a conflictului în lunile care au urmat.

Security camera video appears to show an unsuspecting Hezbollah terrorist reach for his pager – and it explodes. Reports indicate this happened to Hezbollah operatives simultaneously across Lebanon. pic.twitter.com/B81fkUzsrx — Michael Dickson (@michaeldickson) September 17, 2024