VIDEO Atac cu drone asupra regiunii Moscova, cinci persoane au fost rănite
Cinci persoane, printre care și un copil, au fost rănite în urma unui atac cu drone asupra regiunii Moscova, a declarat vineri guvernatorul Andrei Vorobyov, citat de Reuters și Kyiv Independent.
O dronă a zburat într-un apartament de la etajul 14 al clădirii în jurul orei 4 dimineața, ora locală, a afirmat Vorobyov pe Telegram.
Patru persoane au fost spitalizate, inclusiv copilul care a suferit o luxație la genunchi și leziuni minore la tibie, a adăugat el.
Imagini postate pe rețelele de socializare arată o explozie la un etaj superior al unui bloc:
❗️In the 🇷🇺Moscow region, a Russian EW system directed a drone into a residential building. Five Russians were injured. pic.twitter.com/1MnQkZesXI— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) October 24, 2025
Primarul Moscovei, Sergey Sobyanin, a afirmat pe Telegram că antiaeriana rusă a doborât trei drone care zburau spre capitală. El a spus că lucrătorii serviciilor de urgență lucrează la locurile unde au căzut resturile.
Ministerul rus al apărării a afirmat vineri dimineață că forțele sale au doborât 111 drone ucrainene peste noapte, inclusiv 34 care zburau peste regiunea Rostov, la granița cu Ucraina, în vest.
Ministerul a raportat doar o singură dronă doborâtă peste regiunea Moscova, nu trei cum a spus primarul capitalei ruse.