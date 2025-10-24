VIDEO Atac cu drone asupra regiunii Moscova, cinci persoane au fost rănite

Imagine cu un apartament din regiunea Moscova ce a fost lovit de o dronă, potrivit guvernatorului Andrei Vorobyov. Foto: Telegram

Cinci persoane, printre care și un copil, au fost rănite în urma unui atac cu drone asupra regiunii Moscova, a declarat vineri guvernatorul Andrei Vorobyov, citat de Reuters și Kyiv Independent.

O dronă a zburat într-un apartament de la etajul 14 al clădirii în jurul orei 4 dimineața, ora locală, a afirmat Vorobyov pe Telegram.

Patru persoane au fost spitalizate, inclusiv copilul care a suferit o luxație la genunchi și leziuni minore la tibie, a adăugat el.

Imagini postate pe rețelele de socializare arată o explozie la un etaj superior al unui bloc:

❗️In the 🇷🇺Moscow region, a Russian EW system directed a drone into a residential building. Five Russians were injured. pic.twitter.com/1MnQkZesXI — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) October 24, 2025

Primarul Moscovei, Sergey Sobyanin, a afirmat pe Telegram că antiaeriana rusă a doborât trei drone care zburau spre capitală. El a spus că lucrătorii serviciilor de urgență lucrează la locurile unde au căzut resturile.

Ministerul rus al apărării a afirmat vineri dimineață că forțele sale au doborât 111 drone ucrainene peste noapte, inclusiv 34 care zburau peste regiunea Rostov, la granița cu Ucraina, în vest.

Ministerul a raportat doar o singură dronă doborâtă peste regiunea Moscova, nu trei cum a spus primarul capitalei ruse.